В Курске назовут лауреатов премии «Человек года-2018»

9 февраля в областной филармонии состоится церемония вручения премии «Человек года — 2018». Жителям региона, которые внесли весомый вклад в его процветание, вручат статуэтки в форме антоновки – символа Курской области.

Кроме традиционных номинаций, например, «Общественный деятель», «Доблесть и слава», «Честь и достоинство», «Мудрость и опыт», будут и новые.

В ежегодной премии «Человек года» — «Курская антоновка», который проводится уже 17 лет, выбирают самых достойных жителей региона, проявивших себя в различных сферах деятельности. Символ конкурса был выполнен скульптором Вячеславом Клыковым, который также был одним из лауреатов данной премии.

По материалам РИА «Курск сегодня»