Курский коллектив «Мама будет рада» примет участие в телевизионной лиге КВН

В Сочи завершился 30-й, юбилейный международный фестиваль «КиВиН-2019». За звание самых смешных и находчивых боролись более 500 команд ближнего и дальнего зарубежья. Среди них — и курский коллектив из ЮЗГУ «Мама будет рада», который удачно преодолел два этапа юмористических состязаний.

В последний день, на гала-концерте, представители Международного союза КВН объявили участников телевизионных лиг. Впервые за долгое время на экранах страны будет выступать и курская сборная. Она примет участие в первой лиге КВН.

Как сообщает пресс-служба ЮЗГУ, сами участники сборной «Мама будет рада» весьма довольны результатом. Игрок команды Алексей Евтюхов признался, что коллектив сделает качественный рывок не только в юморе, но и в постановке. Ведь на кону – КВН на Первом канале.

— Мы настроены в этом году на продуктивную работу, ведь для того, чтобы в следующем сезоне претендовать на «Премьерку» или «Вышку» нам нужно доходить минимум до полуфинала, – пояснил Алексей. – Для этого придется готовить новый, смешной материал. И главной площадкой для его обкатки станет Юго-Западная лига КВН. Поэтому мы не прощаемся с курским зрителем.

Дебют команды в телевизионной лиге запланирован на конец марта – начало апреля.

Первая лига КВН – это одна из четырех телевизионных лиг. В этом году съемки будут проходить в Казани. Сама лига исторически является стартовой площадкой для молодых команд. Многие из ее победителей в дальнейшем удачно выступают в том числе и в высшей лиге. Среди победителей Первой лиги были «Прима» (Курск), «Радио Свобода» (Ярославль), Сборная Пятигорска.

По материалам KurskTV.ru