Жителям Курска предлагают прочесть книги о Татьянах

25 января в Централизованной системе библиотек города пройдет литературный марафон «Читаем книги о Татьяне».

25 января россияне отметят сразу два праздника: женщины с именем Татьяна будут праздновать свои именины, а студенческая молодежь – веселый и яркий День российского студенчества.

Муниципальные библиотеки Курска предлагают жителям и гостям города вспомнить прекрасные женские образы, созданные великими классиками литературы.

В программе: художественное чтение отрывков из лучших произведений русской литературы героинями, которых являются Татьяны, среди них: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Обрыв» И. А. Гончарова, «Подросток» Ф. М. Достоевского, «Черный монах», «Татьяна Репина» А. П. Чехова и др., интерактивные литературные конкурсы и викторины; в исполнении талантливой молодежи прозвучат музыкальные номера, посвященные героиням праздника;

презентация книжно-иллюстративной экспозиции «О вас, Татьяны!». На экспозиции будут представлены биографии знаменитых россиянок-Татьян.

Литературный марафон «Читаем книги о Татьяне» пройдет с 13.30 в муниципальных библиотеках города Курска:

- в библиотеке – филиале №6 (ул. Парковая, 3 литер А)

- в библиотеке – филиале №7 (ул. Гагарина ,4)

- в библиотеке – филиале №13 (ул. Бочарова, 6).

По материалам БезФормата