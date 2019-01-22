Ночь настолок в Курске: более 50 настольных игр для новичков и опытных игроков

26 января, в 21:00 в Time-cаfе & coworking «Пластилиновая ворона» соберутся все, кто хочет провести время с пользой для ума.

На игротеке участников ожидают более 50 настольных игр, чай, кофе, печенье и приятная компания. Компанию помогут найти организаторы, даже если гости никогда не были на Ночи настолок и никого там не знают. Правила игр тоже расскажут. Кроме того, будет представлено несколько новинок, выпущенных в декабре и январе.

В кафе переобуваются в тапочки, можно приносить свою сменную обувь.

Участие в мероприятии — 390 рублей за всю ночь.

Телефоны для справок: (4712) 745-336, +7 920 707 09 49.

По материалам KurskCity