В Курске выступят таланты России

10 февраля в Доме культуры железнодорожников областного центра состоится открытый телевизионный проект «Таланты России». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Новый сезон проекта «Непокоренные» посвящен Героям Отечества. Как отмечают организаторы, он имеет глубокую патриотическую направленность.

Региональные фестивали проекта проходят в режиме прямого эфира на открытом телеканале «Таланты России» на портале «КленМедиа» журнала «Наша молодежь» ВКонтакте.

По материалам РИА «Курск сегодня»