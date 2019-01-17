История, опередившая свой век

В 1829 году, 190 лет назад, основатель и редактор журнала «Московский телеграф», основоположник российской журналистики, блестящий представитель курской купеческой династии Николай Полевой издал первый том «Истории русского народа». Затем, на протяжении четырех лет, он выпустил еще шесть томов, доведя историческое повествование до 1560 года. Планировалось и продолжение, вплоть до современных автору событий, однако в связи с правительственной опалой и закрытием «Московского телеграфа» работа осталась незавершенной.

Не пришлось ко двору и уже созданное ­ тогдашним читающим обществом оно было принято резко негативно, в штыки. В результате этот фундаментальный труд надолго выпал из оперативного пространства отечественной исторической науки, и нет ничего удивительного, что сегодня, на родине Полевых, в Курске, о нем мало кто знает.

Наперегонки со временем

Главное, что сегодня вызывает удивление: как в столь невинном произведении нашли какую­-то крамолу, в частности, покушение на авторитет Карамзина? Ничего подобного там нет и в помине, а есть совершенно спокойная внутренняя полемика.

Начинается она уже с названия ­ Полевой утверждает, что до образования единовластного Московского государства на территории Руси существовала особая система феодальных Русских государств, а связующей субстанцией различных эпох, в том числе и безгосударственных, является именно народ.

Но не это главное. В корне отличен сам подход, применяемый исторический метод. Дело в том, что Карамзин, как истинный представитель эпохи просвещения, и в истории видит, прежде всего, средство для просвещения и воспитания новых поколений. В отличие от него, Полевой рассматривает историю исключительно как науку: «Историк, напитанный духом философии, согретый огнем Поэзии, принимаясь за скрижали истории, должен забыть и логические выводы первой, и цветистые краски второй. Он должен отделиться от своего века, своего народа, самого себя. Его обязанность – истина, чистая беспримесная, не увлекаемая ни духом систем, ни поэтическим огнем, преображающим в глазах наших предметы».

Таким образом, именно Николая Алексеевича можно считать первым в России дифференциатором и основателем истории как «беспримесной науки». Это было слово на новом витке спирали – и, как оказалось, несколько опередившее свое время. До него Татищев занимался, прежде всего, составлением сводной летописи, события прошлого увязывая с настоящим. Ломоносов на историческом поприще боролся с немцами, двигало им чувство российского патриотизма, в результате чего на первый план выдвигалась идеология. И на новом этапе необходим был симбиоз, синтез патриота Ломоносова с иноземцами Байером, Миллером, Шлецером – им, по сути, и стал Полевой.

Еще необходимо вспомнить «Историю» князя Щербатова, вышедшую в «век золотой Екатерины». Но это больше взгляд на историю конкретного человека – ученого мужа своего времени, но не профессионального историка.

Да, Карамзин оказался настоящей вершиной во многих планах. Но, как уже говорилось, был он, прежде всего, просветитель, продолжая в этом смысле линию Ломоносова: «Похвальными делами праотцев наших дать примеры: государям – правления, подданным – повиновения, воинам – мужества, судиям – правосудия, младым – старых разум, престарелым – сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное».

И это именно то, что было нужно для того времени, для потребностей тогдашнего общества. Полевой же постоянно забегал вперед, что называется, «поперед батька в пекло», за что и вызвал на себя испепеляющий огонь неприятия и последующего забвения.