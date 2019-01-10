Снимок, сделанный курским психологом МЧС, стал лучшим в России

Фоторабота психолога региональной аварийно-спасательной службы Оксаны Завьяловой заняла первое место в конкурсе «Внутренний мир». В этом творческом соревновании участвовали специалисты психологических служб МЧС России и других структур.

Жюри, которое состояло из профессиональных фотографов, определило победителей по четырем номинациям: «Обычные предметы с необычной стороны» (изображение предмета, который использовали нестандартным образом), «Старые люди» (портрет пожилого человека), «Человек в творчестве» (снимок человека в процессе созидания) и «Маленький мир» (на фото должно присутствовать насекомое).

Как рассказала Оксана пресс-службе МЧС, эту фотографию она сделала в обеденный перерыв на территории Аварийно-спасательной службы. Девушка отметила, что не является профессионалом съемки и даже не увлекается фотоискусством.

По итогам соревнования будет организована выставка лучших фотографий, среди которых будет и работа Оксана Завьяловой.

По материалам РИА «Курск сегодня»