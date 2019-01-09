В Курске пройдет книжная выставка, посвященная знаменитым врачам

С 14 января в библиотеке имени Асеева все желающие смогут посетить книжную выставку «Их труд несет добро и свет…».

В 2019 году в России отпразднуют юбилеи со дня рождения таких знаменитых докторов, как Иван Павлов, Петр Кащенко, Иван Сеченов, Николай Семашко и многих других.

Открытия российских врачей помогают лечить людей и сегодня. Так, например, Василий Образцов (1849-1920) разработал методику диагностирования органов брюшной полости методом глубокой пальпации. А уроженец Курска, российский хирург Николай Коротков (1874-1920) открыл звуковой метод определения артериального давления у человека. И сегодня во всем мире используют так называемые «тоны Короткова».

Узнать больше о жизни и научной деятельности известных врачей помогут издания, представленные в экспозиции. Выставка будет действовать до 31 января.

По материалам РИА «Курск сегодня»