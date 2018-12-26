Языковое турне

Что вам скажет немец, если вы вмешались не в свое дело, и почему при переводе искажается оригинальное название кинокартин, курские студенты и школьники узнали на международном лингвофестивале. Так, на площадке Юго-Западного университета молодежь заговорила более чем на 20 языках.

Родом из Франции

В соловьином крае подобный фестиваль прошел впервые, хотя во всем мире такие мероприятия стали весьма популярны еще с 1995 года, когда во французском городе Тур эсперантист Дэннис Киф предложил устроить масштабный языковой экскурс. В Россию эта идея перекочевала спустя год, а ее первопроходцами стали жители Чебоксар. Затем задумка нашла отклик еще в 10 российских городах, добравшись в 2018-м до Курска.

Произошло это благодаря доценту кафедры теоретической и прикладной лингвистики ЮЗГУ Диане Мироновой. Молодой преподаватель привезла идею в соловьиный край из Уфы, где успешно ее реализовывала с коллегами с 2011 года.

— Мы хотели показать все многообразие языков, о котором многие даже не догадываются, а также в увлекательной форме рассказать, чем каждый из них уникален, — пояснила Диана Михайловна.

Лингвистическое многоцветье

Кстати, по разным оценкам, в мире говорят на 3-6 тысячах языков. На каждом из них признаются в любви, читают детям сказки, делятся радостями и переживаниями. Каждый из них — самостоятельный мир. И проводниками в эти миры на один день стали около сотни ребят, подготовивших для гостей интересные лекции и мастер-классы.

Темы выступлений были самые разнообразные. Кто-то был гидом в мир норвежского языка, кто-то знакомил гостей с турецким этикетом. Также говорили на малораспространенных наречиях южноафриканских стран, например, сетсвана и бангангте, и обсуждали французскую дипломатию.

— Презентации проходили в виде 20-минутных занимательных уроков, — отметила Диана Миронова. — И, разумеется, в последовательном порядке, чтобы каждый желающий мог посетить любые площадки.

Тонкости немецкого

Те, кто хотел поближе познакомиться с немецким, посетили лекцию первокурсницы Полины Никитенко. И хотя ее профильное направление — экономическое, девушке было чем заинтересовать слушателей.

— Если вы суете нос не в свое дело, то немец даст вам это понять необычной фразой «Das its nicht dein Bier!», которая означает «Это не твое пиво!» Также именно в этом языке есть одни из самых длинных слов в мире, состоящие из 80 букв. Кстати, они занесены в Книгу рекордов Гиннесса, — рассказала Полина.

Также она добавила, что схожесть немецкого и английского часто вводит людей в заблуждение.

— Например, слово mist у англичан обозначает «туман», а у немцев — «навоз». Именно поэтому туалетную воду Irish mist пришлось переименовать как Irish moos (ирландский мох), так как в Германии она популярностью не пользовалась.