Курский оркестр духовых инструментов им. Ильи Кальмана отметил юбилей

В областной филармонии музыканты исполнили лучшие номера за всю историю существования коллектива.

Сегодня без их участия не обходится ни одно событие в нашем городе. На одной сцене звучат десятки разных инструментов.

Оркестр носит имя своего создателя — Ильи Кальмана. В разные годы за дирижерским пультом стояли музыканты из Белгорода, Москвы, Тулы. Сегодня дело основателя продолжает его сын Эдуард.

— В настоящее время наш коллектив — это большой профессиональный концертный оркестр, который поддерживает спортивные, социально-значимые общественные мероприятия Курска и области, мы играем даже на военных парадах, — отметил дирижер Эдуард Кальман.

С коллективом выступают ведущие солисты Курской филармонии и столичные музыканты, покорившие зарубежные площадки.

В 2019 году курские зрители увидят и услышат еще больше номеров оркестра. Сейчас музыканты работают над новыми программами.

По материлам РИА «Курск сегодня»