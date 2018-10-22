В Курске на танцевальном фестивале выступили коллективы из Конго и Эквадора

— Слияние культур в прямом смысле началось еще в фойе областного Дворца молодежи. От заводных африканских ритмов, мастерски извлекаемых из барабанов, ноги сами пускались в пляс. Коллективы показали культурное достояние своего народа, что выражалось в музыке и танцах. Все они разные, но объединяет их искусство, — рассказали во Дворце молодежи.

Фестивальная программа длилась более двух часов. Свои номера представили как начинающие танцоры, так и профессионалы своего дела. Также Курск посетили несколько известных хореографов, которые провели для участников мастер-классы.

По материалам РИА «Курск сегодня»