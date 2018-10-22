В Курске на танцевальном фестивале выступили коллективы из Конго и Эквадора
21 октября во Дворце молодежи областного центра состоялся Второй международный хореографический фестиваль «Слияние культур». На сцене выступили лучшие коллективы из Курска, Орла, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Воронежа, а также таланты из других стран: Эквадора, Гану, Конго, Анголы, Туркменистана, Шри-Ланки.
— Слияние культур в прямом смысле началось еще в фойе областного Дворца молодежи. От заводных африканских ритмов, мастерски извлекаемых из барабанов, ноги сами пускались в пляс. Коллективы показали культурное достояние своего народа, что выражалось в музыке и танцах. Все они разные, но объединяет их искусство, — рассказали во Дворце молодежи.
Фестивальная программа длилась более двух часов. Свои номера представили как начинающие танцоры, так и профессионалы своего дела. Также Курск посетили несколько известных хореографов, которые провели для участников мастер-классы.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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