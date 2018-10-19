Спектакль-экспедиция, стартовавший в Курской области, претендует на Книгу рекордов Гиннесса

Первые разъяснения участники получили только в 5 утра на вокзале нашего города. Проект «Сквозь», как пояснил Лисовский, состоит из двух частей – спектакля и научного эксперимента, в ходе которого будет изучаться влияние спектакля на окружающую среду. С собой участники привезли прибор для измерения магнитного поля, тонометр и несколько градусников. У зрителей периодически измеряли температуру и кровяное давление, а все результаты фиксировали.

Затем команда приехала в Льгов. Здесь актрисы Марина Карлышева, Людмила Корниенко, Екатерина Дар и Ульяна Васькович в свадебных платьях дефилировали возле дороги с портретами греческих философов и научными цитатами. Участники даже заходили во дворы местных жителей, споря на философские темы. В определенный момент участники действа едва не оказались в полиции. Однако, прохожие, по словам организаторов, реагировали достаточно вяло.

— Вообще-то местные жители мало интересовались происходящим. Правда, во Льгове Курской области рядом с нами остановилась ржавая «девятка» и обалдевший водитель спросил: «Видали у дороги бабу в белом платье? Крышу, что ли, совсем сорвало?», — цитирует участников газета «Ведомости».

— Утопия буквально означает «место, которого нет». Места, где мы побывали, не существовали для нас прежде, и вряд ли кому-то из зрителей придет в голову снова там оказаться. Не вернется туда и спектакль – каждый раз у него будет другой маршрут. Новые зрители тоже поедут, не зная куда, в слепое пятно географии, где откроется следующий портал в квантовый мир, — подвел итог эксперимента автор.

По материалам РИА «Курск сегодня»