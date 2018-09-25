Ксения Сидорова: Оригинально, ярко, динамично – вот мой девиз по жизни
Студентка КГУ победила в конкурсе «Fashion-иллюстрации» на Международном фестивале дизайна одежды и ремесел «Губернский стиль» и провела персональную выставку, где представила двадцать работ, разделенных по тематике и истории своих персонажей и сопряженных с музыкой, которая вдохновила Ксению на создание образов.
Любовь к рисованию появилась еще в детстве. Вместе с мамой рисовали бумажных кукол и придумывали им наряды. Иногда мои задумки были настолько экстравагантными, что удивлялись не только окружающие, но и я сама. В развитии креативного мышления мне помогли преподаватели любимой школы номер 27 им. Дейнеки. Однажды в Международном конкурсе детских иллюстраций «Космос глазами детей» мне удалось занять почетное третье место за влюбленных марсиан, окруженных летающим мороженым. Оригинально, ярко, динамично - вот мой девиз по жизни!
О фэшн-иллюстрации я узнала в одиннадцать лет и сразу же ею «заболела». Особенность этого направления в том, что, вдохновившись существующим дизайном, ты представляешь зрителю свое видение. Тем не менее важно показать изюминку образа и передать публике характер его создателя.
Ступив на порог университета, я сразу же задалась вопросом: «Как я могу реализовать себя?». Мне хотелось узнать, как далеко я продвинулась в любимом деле. От преподавателей узнала о конкурсе «Губернский стиль» и начала немедленно работать. Я создала две серии иллюстраций- «Cherry бум» и «Парящая симфония». Последний триптих принес мне победу. Я решила попробовать нечто новое и удивить членов жюри динамикой и воздушностью своих иллюстраций. Рада была невероятно! В конце мая с нашей кафедрой «Дизайн костюма и аксессуаров» отправилась на открытие «Губернского стиля» в Воронеж, где получила возможность ближе познакомиться с организатором конкурса Екатериной Ребежа и увидеть мэтра российской моды, председателя жюри Вячеслава Зайцева! В тот момент я поняла, что иду в верном направлении.
К выставке готовиться начала сразу же, как узнала о победе. Я получила огромный заряд мотивации, поэтому работала не покладая рук!
Люблю посидеть с друзьями в Pasta-Basta на ул. Ленина. Любителям итальянской кухни лучше места в Курске не найти! За вдохновением и чашечкой кофе захожу в SAVA-кафе в здании Курского ЦУМа - мое любимое стильное место. Больше всего люблю наш Драмтеатр, спектакли - моя страсть. А послушать настоящую инструментальную музыку хожу в Филармонию. Мне не нравятся шумные вечеринки, молодежной дискотеке я предпочту культурный вечер в компании книг.
Мне очень нравится учеба в КГУ. Особую благодарность хочу выразить Бартеневой Юлии Владимировне, которая поддерживала меня на протяжении всего конкурса. Все дисциплины мне очень пригодились, стало проще реализовывать свои идеи. После окончания университета планирую переехать в Москву, быть в центре модных событий нашей страны. Люблю свой родной город как малую Родину, но понимаю, что для моей профессии нужны мегаполисы с большими возможностями. Мне бы очень хотелось сотрудничать не только с отечественными, но и с известными заграничными изданиями и лейблами, больше путешествовать, знакомиться с культурой и модой других государств. В будущем собираюсь работать именно как фэшн-иллюстратор. Мечтаю о собственной студии и очень хочу попасть на Mercedes-Benz Fashion Week Russia и сделать много классных зарисовок. Работа фэшн-иллюстратора, дизайнера очень непредсказуема. Сегодня ты на вершине, а завтра о тебе и не вспомнят. Но я буду работать и стараться продержаться на этой вершине как можно дольше!
Фото: Ульяна Завьялова
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