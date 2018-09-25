Ксения Сидорова: Оригинально, ярко, динамично – вот мой девиз по жизни

К выставке готовиться начала сразу же, как узнала о победе. Я получила огромный заряд мотивации, поэтому работала не покладая рук!

Люблю посидеть с друзьями в Pasta-Basta на ул. Ленина. Любителям итальянской кухни лучше места в Курске не найти! За вдохновением и чашечкой кофе захожу в SAVA-кафе в здании Курского ЦУМа - мое любимое стильное место. Больше всего люблю наш Драмтеатр, спектакли - моя страсть. А послушать настоящую инструментальную музыку хожу в Филармонию. Мне не нравятся шумные вечеринки, молодежной дискотеке я предпочту культурный вечер в компании книг.

Мне очень нравится учеба в КГУ. Особую благодарность хочу выразить Бартеневой Юлии Владимировне, которая поддерживала меня на протяжении всего конкурса. Все дисциплины мне очень пригодились, стало проще реализовывать свои идеи. После окончания университета планирую переехать в Москву, быть в центре модных событий нашей страны. Люблю свой родной город как малую Родину, но понимаю, что для моей профессии нужны мегаполисы с большими возможностями. Мне бы очень хотелось сотрудничать не только с отечественными, но и с известными заграничными изданиями и лейблами, больше путешествовать, знакомиться с культурой и модой других государств. В будущем собираюсь работать именно как фэшн-иллюстратор. Мечтаю о собственной студии и очень хочу попасть на Mercedes-Benz Fashion Week Russia и сделать много классных зарисовок. Работа фэшн-иллюстратора, дизайнера очень непредсказуема. Сегодня ты на вершине, а завтра о тебе и не вспомнят. Но я буду работать и стараться продержаться на этой вершине как можно дольше!

Фото: Ульяна Завьялова