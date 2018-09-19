Олег Погожих. Как попасть в топ-35 лучших фотографов мира
Из 257 тысяч работ, участвовавших в фотопремии 35AWARDS, три фотографии Олега Погожих прошли отбор и заняли 21 место в номинации Фэшн&Гламур. Это новость не последних дней, и, собственно, это уже не новость вовсе. Но это то, чем гордился бы любой фотограф, как это и делает герой статьи. Работы Олега Погожих нам нравятся: он хорош в классике и очень интересен в экспериментах. Фотограф рассказал, какой жанр ему самому больше нравится и какие съемки чаще всего заказывают в Курске.
— Начинал фотографировать я, как и все, с советских фотокружков. Снимал на пленку, колдовал с проявителем фиксажем в красном цвете при полной темноте. Когда единственный в Курске магазин с фототехникой закрылся, я забросил увлечение. Устроился на работу в администрацию, решать насущные вопросы горожан. Но от судьбы не уйдешь! Однажды шел мимо магазина с фототехникой и вдруг захотел купить фотоаппарат. Прошел обучающие курсы, закончил фотошколу. Это было в 2011 году. Как вы понимаете, пришлось потратить несколько лет, чтобы увлечение стало приносить основной доход: сформировывалась база клиентов, набирался опыт, я задумался о собственной фотостудии.
Я работаю один. Собираю команду только для масштабных проектов. Вместе продумываем образ, стилисты преображают моделей, я делаю картинку. Избегаю съемок в роскошно обставленных локациях и чужой одежде. Хоть это и востребовано, но выглядит фальшиво. Да и кому интересны фотокарточки с дорогими интерьерами или рядом с чужими автомобилями? Мне — нет. Да и в Курске достаточно фотографов, которые могут снимать красиво диваны и девушек на них. В городе сейчас набирают популярность фотографии в стиле «ню». Но не стоит путать их с эротикой. В нашем случае картинка должна приносить эстетическое удовольствие, а не эротические переживания. Мы же любуемся картинами художников в Эрмитаже, в Третьяковке, а там полно обнаженных тел. Никого это не смущает, не отталкивает. Зрителей привлекает то, что создала природа или то, что человек довел до совершенства спортом или диетами. Это красиво.
Для получения хорошей картинки, нужно знать основы школьных предметов. Все зависит от склада ума. Гуманитарии и математики подходят по-разному к исполнению фотографии. Я – математик. Применяю знания геометрии и физики, использую законы обратных квадратов, зонную теорию Адамса. Это помогает выстроить правильный свет и получить интересную картинку, а еще очень экономит время. Я заранее все высчитываю и понимаю, каким будет результат. Нажимаю на спуск и получаю то, что хотел. У гуманитариев все по-другому. Они представляют в голове готовую картинку и стараются ее материализовать.
Я стараюсь ориентироваться на работы именитых фотографов. Если делать то, что модно здесь и сейчас, то через полгода это будет выглядеть просто смешно. Надо смотреть на классиков, посещать картинные галереи. Смотреть, как писали те мастера живописи, какие использовали композиционные приемы, как выстраивали свет. Как-то мы с учителем по фотографии несколько часов рассматривали иконы в храме. Это тоже полезно для фотографа. Как интеллигентному человеку нужно быть начитанным, так фотографу нужно быть насмотренным. Не пробегать взглядом, а детально рассматривать, погружаться в картину. Тогда ты начинаешь понимать, как строится кадр, как свет влияет на форму лица и тела.
Сейчас я перехожу на другую философию съемки. Стараюсь работать в американском и европейском стиле. Там есть такие приемы, которые позволяют получить, как это принято говорить, киношную картинку. Используются отражатели, флаги и светорассеивающие конструкции. Это техническая сторона. Если выражаться простым языком, в этих стилях не делают акцент на недостатках. Например, сейчас модно не убирать морщины.
В Курске съемочный день стоит от 20 до 25 тысяч рублей. В Москве – 35-40 тысяч рублей. Не скажу, что цены на фотосъемку у меня заоблачные. Обычно стоимость варьируется от 2000 до 3000 рублей за час работы. Если приходится выезжать за пределы города, то к конечной стоимости может добавляться доставка моего тела и оборудования до места съемки, и, возможно, какие-то еще расходы. Снимаю я и заграничные заказы. Однажды куряне, живущие в Германии, заинтересовались моими работами и прислали задание. Снимал все в фотостудии в Курске, по почте отправил им готовые работы. Так же было с Америкой. Со мной связались через знакомых и попросили снять кондитерские изделия.
В 2016 году решил попробовать свои силы в ежегодной международной премии 35AWARDS, где мои работы оценивали 35 успешных фотографов со всего мира. Первый раз добиться ничего не получилось. Но печальный опыт – тоже опыт. Внимательно изучив работы победителей, через год попытался еще раз. Выставил серию фоторабот «Маска». Из трех заявленных в финал вышли две фотографии. Занял 21 место в номинации Фэшн&Гламур и оказался среди 35 лучших фэшн-фотографов мира.
Зачастую бывает так, что лучшие, на взгляд автора, работы подвергают жесткой критике. Это надо принимать как стимул к развитию: исправить ошибки, найти новые идеи и пробовать еще раз. Только так можно чего-то добиться. В этом году в этом же конкурсе я подал работы уже в другой номинации – натюрморт. Сейчас они держатся на высоких позициях.
Текст: Арина Панова
По материалам Интернет-журнала «Морс»
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