Олег Погожих. Как попасть в топ-35 лучших фотографов мира

Я работаю один. Собираю команду только для масштабных проектов. Вместе продумываем образ, стилисты преображают моделей, я делаю картинку. Избегаю съемок в роскошно обставленных локациях и чужой одежде. Хоть это и востребовано, но выглядит фальшиво. Да и кому интересны фотокарточки с дорогими интерьерами или рядом с чужими автомобилями? Мне — нет. Да и в Курске достаточно фотографов, которые могут снимать красиво диваны и девушек на них. В городе сейчас набирают популярность фотографии в стиле «ню». Но не стоит путать их с эротикой. В нашем случае картинка должна приносить эстетическое удовольствие, а не эротические переживания. Мы же любуемся картинами художников в Эрмитаже, в Третьяковке, а там полно обнаженных тел. Никого это не смущает, не отталкивает. Зрителей привлекает то, что создала природа или то, что человек довел до совершенства спортом или диетами. Это красиво.