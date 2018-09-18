До Байкала за верой в себя и во все человечество

Редакция Media City поговорила с парнем о трудностях, радостях, невероятных людях, которых он повстречал во время своего трипа, живописных местах, а главное, о впечатлениях.

«Началось всё спонтанно, с разговора ночью в машине с моим другом Артёмом. Он предложил сгонять автостопом на море, а я давно хотел попробовать такой формат путешествия. Море от Курска слишком близко, каких-то 1500 километров, да и на море мы с Артёмом уже были. Поэтому я предложил Байкал.

Чтобы добавить азарта и проверить свои силы, мы решили ехать без денег. Взяли только туристические рюкзаки и коврики в школе, в которой учились, палатку (я купил её по скидке за 1 200 рублей), две бутылки воды и минимальный запас еды: батончики, козинак, печенье, банки с тушенкой — в общем, то, что долго не портится. Вместе проложили кратчайший маршрут в Яндекс.Навигаторе, оставили кошельки и карты дома, взяли по 20 рублей на маршрутку до остановки «Полета» и выдвинулись из города в Воронеж с пустыми карманами. Сначала нас подбросили кшенские пацаны, с которыми мы полпути преодолели вместе. Затем двинули на маршрутке «Курск–Воронеж». Водитель по доброте душевной подкинул нас бесплатно.

Оказавшись в городе, мы слабо понимали, что нам делать, поэтому пошли на ближайшую парковку и просто начали разговаривать с людьми. Спрашивали, как нам попасть на тамбовскую трассу и не сможет ли кто–то из них подкинуть нас в ту сторону. Просьбы не увенчались успехом, зато Артём вспомнил, что у него в Воронеже есть сослуживец, который согласился нас подбросить, но забрать нас он мог с другого конца города, куда ещё нужно было добраться.

Нам удалось договориться с несколькими маршрутчиками и проехать большую часть пути до какой-то остановки. Там настреляли у прохожих рублей двадцать пять мелочью, на них и доехали до пункта назначения. Сослуживец вывез нас на заправку за городом по дороге в Тамбов. Влад, если ты читаешь это, спасибо ещё раз, ты нас реально выручил! В районе половины первого ночи мы пошли на заправку, где встретили тетю Наташу, кассира. Узнав, куда, а главное, как мы едем, она угостила нас кофе и огромной тарелкой спагетти.

Изумлённая тетя Наташа поделилась впечатлениями с армянином, который подошёл на кассу, он заинтересовался, направился к нам и начал расспрашивать. Выслушав, он ушёл к машине, а затем вернулся с сотней в руке. Деньги протягивал со словами «Пацаны, это чисто за вашу смелость!».

В этот момент тётя Наташа вспомнила, что к ней должен заехать знакомый дальнобойщик за документами. Она с ним поговорила, и этой же ночью мы уехали с ним в Самару. Эта заправка была действительно волшебным местом, спасибо всем, кто там находился, за теплый прием и приятные воспоминания.

Весь следующий день мы провели в дороге, проехали Тамбов и Пензу, и уже вечером были под Самарой. Жень, спасибо тебе огромное за то, что подвез и накормил борщом в кафе. Ты внес ощутимый вклад в наше путешествие, и мы его не забудем.

Нам удивительно везло всё это время. В самарском кафе женщина, которая работал на кухне, прониклась нашей историей и угостила лагманом, за что мы ей благодарны. Там же мы привели себя в порядок и выпили чая. В это же время я пытался договориться с водителями.

Провидение свело меня с дядей Русланом и дядей Васей. Это два самых настоящих дальнобойщика, большие, добрые и с шансоном в машине. Спасибо, ребята, вам огромное!