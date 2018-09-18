До Байкала за верой в себя и во все человечество
Антон Мыльников — из Курска, ему 20 лет, и он студент Курского государственного университета. «Что тут необычного?», — подумаете вы. Ничего, за исключением того факта, что обычный студент из нашего славного города вместе с другом без копейки денег проехал автостопом Урал, Башкирию, Хакасию, Сибирь и своими глазами увидел озеро Байкал.
Редакция Media City поговорила с парнем о трудностях, радостях, невероятных людях, которых он повстречал во время своего трипа, живописных местах, а главное, о впечатлениях.
«Началось всё спонтанно, с разговора ночью в машине с моим другом Артёмом. Он предложил сгонять автостопом на море, а я давно хотел попробовать такой формат путешествия. Море от Курска слишком близко, каких-то 1500 километров, да и на море мы с Артёмом уже были. Поэтому я предложил Байкал.
Чтобы добавить азарта и проверить свои силы, мы решили ехать без денег. Взяли только туристические рюкзаки и коврики в школе, в которой учились, палатку (я купил её по скидке за 1 200 рублей), две бутылки воды и минимальный запас еды: батончики, козинак, печенье, банки с тушенкой — в общем, то, что долго не портится. Вместе проложили кратчайший маршрут в Яндекс.Навигаторе, оставили кошельки и карты дома, взяли по 20 рублей на маршрутку до остановки «Полета» и выдвинулись из города в Воронеж с пустыми карманами. Сначала нас подбросили кшенские пацаны, с которыми мы полпути преодолели вместе. Затем двинули на маршрутке «Курск–Воронеж». Водитель по доброте душевной подкинул нас бесплатно.
Оказавшись в городе, мы слабо понимали, что нам делать, поэтому пошли на ближайшую парковку и просто начали разговаривать с людьми. Спрашивали, как нам попасть на тамбовскую трассу и не сможет ли кто–то из них подкинуть нас в ту сторону. Просьбы не увенчались успехом, зато Артём вспомнил, что у него в Воронеже есть сослуживец, который согласился нас подбросить, но забрать нас он мог с другого конца города, куда ещё нужно было добраться.
Нам удалось договориться с несколькими маршрутчиками и проехать большую часть пути до какой-то остановки. Там настреляли у прохожих рублей двадцать пять мелочью, на них и доехали до пункта назначения. Сослуживец вывез нас на заправку за городом по дороге в Тамбов. Влад, если ты читаешь это, спасибо ещё раз, ты нас реально выручил! В районе половины первого ночи мы пошли на заправку, где встретили тетю Наташу, кассира. Узнав, куда, а главное, как мы едем, она угостила нас кофе и огромной тарелкой спагетти.
Изумлённая тетя Наташа поделилась впечатлениями с армянином, который подошёл на кассу, он заинтересовался, направился к нам и начал расспрашивать. Выслушав, он ушёл к машине, а затем вернулся с сотней в руке. Деньги протягивал со словами «Пацаны, это чисто за вашу смелость!».
В этот момент тётя Наташа вспомнила, что к ней должен заехать знакомый дальнобойщик за документами. Она с ним поговорила, и этой же ночью мы уехали с ним в Самару. Эта заправка была действительно волшебным местом, спасибо всем, кто там находился, за теплый прием и приятные воспоминания.
Весь следующий день мы провели в дороге, проехали Тамбов и Пензу, и уже вечером были под Самарой. Жень, спасибо тебе огромное за то, что подвез и накормил борщом в кафе. Ты внес ощутимый вклад в наше путешествие, и мы его не забудем.
Нам удивительно везло всё это время. В самарском кафе женщина, которая работал на кухне, прониклась нашей историей и угостила лагманом, за что мы ей благодарны. Там же мы привели себя в порядок и выпили чая. В это же время я пытался договориться с водителями.
Провидение свело меня с дядей Русланом и дядей Васей. Это два самых настоящих дальнобойщика, большие, добрые и с шансоном в машине. Спасибо, ребята, вам огромное!
Думаете, всё шло идеально? А вот и нет. Очутившись на Урале, мы поняли, что попали далеко не в лето: было градусов десять, даже костёр не спасал. Мы пошли на заправку и всю ночь просидели за столом, а утром, когда дальнобойщики начали просыпаться, начали к ним подходить и договариваться.
Спустя час Артём нашёл дядю Виталю из Казахстана. С ним поехали в Курган, через уральский хребет, любуясь суровым, но завораживающим пейзажем. Виталий высадил нас на стоянке дальнобойщиков за Курганом и дал нам в дорогу четыре банки с тушенкой. Да, с ним было интересно говорить о сходстве и различии России и Казахстана, о людях, об интересных моментах из его жизни. Спасибо ему за них!
Мы оказались на очередной стоянке дальнобойщиков, но никто из них не собирался ехать. У местных мы узнали, где есть другая остановка, с которой мы точно сможем уехать. Нас предупредили, что она далеко, но не уточнили, насколько.
Часа три пешком с тяжелыми рюкзаками были очень ощутимыми, где-то на полпути закончилась вода, стало совсем невесело. Доползли до заправки. Бесплатно набрать воды там было негде, поэтому решили купить: с нами до сих пор была та сотка из Воронежа.
Ещё километров десять — и мы оказались на месте. Сразу пошли в кафе, сил куда-то ехать уже не было из-за холода. Договорились с ребятами из кафе о ночлеге.
На следующий день произошёл неприятный инцидент. С дальнобойщиками уехать не получилось, начали ловить попутку. Часа через два остановился здоровый, лысый мужик с наколками на тонированной БМВ. Когда мы попросили закинуть свои рюкзаки в багажник, он открыл и подпер крышку битой, но до нас не сразу дошло… Мы к нему сели. В машине у него лежал пистолет. Артём сидел спереди, он через какое-то время попросил посмотреть пистолет, мужик не отказал.
Артем вертел пистолет в руках несколько минут, параллельно задавая вопросы. Вдруг водитель решил показать, как он стреляет, направил ствол на магнитолу и спустил курок. В первый раз из пистолета просто вылетел воздух, но во второй раз он направил его влево, в сторону лобового стекла, и из ствола вылетела пуля. Она отрекошетила от передней стойки и пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы. Я около минуты сидел без движения, пытаясь осознать произошедшее. Мужик выругался и удивился, что тот вообще заряжен. Закончилось все хорошо: мужик оказался водителем КамАЗа и провёз нас километров 200.
С другим дальнобойщиком, дядей Костей, поехали в Новосибирск. Он заметил, какие мы помятые, предложил вздремнуть в двух лежаках, по пути несколько раз нас накормил, а когда приехали в город, разрешил заночевать в фуре вместе с ним. С собой он дал нам 600 рублей. Спасибо, дядя Костя, мы тебя будем помнить всю жизнь.
Через Новосибирск мы проехали без проблем, так как у нас были деньги. Классный город с низкими ценами и добрыми людьми. Как оказалось, всё это было затишьем перед бурей, потому что следующим пунктом был островок зла под названием Кемерово. До него мы добрались на следующий день, деньги потратили на еду, и там уже снова оказались с нулем.
Каждый в этом городе, с кем мы общались, пытался нам нагрубить или просто отказывался от разговора. Через город мы проехали «зайцем» на автобусе и стояли за городом еще около трёх часов, чего до этого ни разу не было. Водители на нас реагировали неадекватно: кто–то дергал рулем в нашу сторону, кто-то сигналил и проезжал мимо, в кафе мне даже не разрешили воспользоваться Wi-fi, объяснив это тем, что нужно что-то купить. Весь день — сплошной нервяк.
Я понимаю, что в Кемерово есть хорошие люди (в этом мы позже убедились), но в целом впечатление сложилось не очень радостное. Мы уже не надеялись уехать дальше, прошли пешком пару километров, и в тот момент, когда надежда практически умерла, остановились двое молодых ребят из Красноярска!
По пути Артем вспомнил про своего сослуживца, который находился в Дивногорске (40 км от Красноярска). Они созвонились и договорились встретиться. Уже была ночь, перед Красноярском есть развязка, которая уходит на Дивногорск. Мы попросили ребят притормозить, чтобы заночевать в лесу и не тратить время. Те сказали нам, что нас может съесть медведь, и мы передумали, поехали в город, разбили палатку прямо там.
Мы не знали, что в Сибири так много медведей и что их можно встретить рядом с городом и даже в городе, практически у каждого сибиряка была история, связанная с медведем. Это усложнило нам задачу. Через Красноярск мы ехали бесплатно на маршрутках. Город мне понравился: мосты через Енисей, вокруг тайга и горы, да и сам город выглядит ухоженным и современным.
Трасса в Дивногорск преподнесла нам приятный сюрприз. Этот сюрприз зовут Аня. Не успели мы простоять и 30 минут, как остановилась молодая девушка, которая накинулась на нас с расспросами. Она даже не ехала в Дивногорск, но, проникнувшись нашим рассказом, довезла до места, напоследок протянув тысячу.
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Я был в полном шоке! Человек знал нас буквально 20 минут, но отнесся с такой небывалой добротой и человечностью. Я безгранично благодарен тебе, Аня, ты удивительный человек, который своим поступком укрепил мою веру в человечество.
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Череда добрых людей на этом не закончилась. Мы пересел в машину к Артему (сослуживцу моего друга). Первым делом он провел нам экскурсию по, как оказалось, очень красивому городу, а потом разрешил пожить у него пару дней, где мы постирали свои вещи и наконец-то выспались.
Пока мы были в гостях, Тема предложил съездить в Хакасию, до нее было всего 300 км, но количество красивых мест там просто зашкаливало. А почему бы и нет? На следующий день мы держали путь именно туда! Тема и его жена Дашка, спасибо вам за столь теплый приём, у этих людей каждому из нас стоит поучиться гостеприимству.
Первое место в Хакасии, которое мы посетили, был поселок «Жемчужный». Рядом — два озера, Шира и Иткуль. Мы выбрали второе озеро, решили заночевать на берегу, но погода ухудшалась, становилось холоднее. Никаких сухих веток на берегу мы не нашли, костер был необходим, но развести его было невозможно. Решили разделиться: я остался разбивать палатку, а Артём пошёл в посёлок. Спустя два часа он вернулся пьяный, но с дровами.
Удивляло, почему на озере никого нет. Когда ко мне подъехала инспекция, после того, как я искупался, я всё понял. Иткуль оказался природным охраняемым заповедником Хакасии, там даже находиться без разрешения запрещено.
Нам выписали штраф, подвезли до базы и даже записали на небольшую экскурсию. Тем временем пошел очень сильный дождь, мы промокли с ног до головы. Артем вспомнил, у кого он вчера брал дрова, и мы направились к ним. У местных мы провели целый день. Сушили вещи на плите и утюгом, а вечером попросили картошки, купили мясо (тысяча рублей от Ани) и приготовили себе царский ужин. Ленка и Денис, вы нас реально выручили, спасибо вам огромное!
На следующий день мы планировали объехать все ближайшие достопримечательности, а вечером вернуться в Красноярск. Нам сильно повезло, мы встретили Дениса, который как раз ехал с сыном смотреть на Туимский провал, гору семи озер и соленые пещеры. Он любезно согласился взять нас с собой. Вот так мы без пересадок на одной машине весь день катались по Хакасии. Кстати, Денис был из Кемерово.
Вечером нам нужно было ехать в сторону Абакана, до трассы в Красноярск. И тут мы встретили наших следующих героев — Сергея и Кристину, которые подбросили нас как раз до нужного места, покормили, дали тысячу рублей.
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В это момент у меня реально побежали мурашки по спине. Я был уверен в том, что случай с Аней единичный. Не знаю, как описать это удивительное чувство. У меня был такой колоссальный заряд сил и эмоций, что даже сейчас, вспоминая об этом, просто хочется жить.
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На следующее утро нас быстро подобрал Димон из Абакана, водитель фуры. С ним мы доехали до Красноярска, и так получилось, что вышли на объездной. Это был один из самых тяжелых дней. Красноярская объездная очень длинная, с двух сторон огорожена отбойниками, поэтому водителям очень неудобно останавливаться.
Этот день выдался еще и аномально жарким для Сибири: около 25 градусов+, на небе не было ни одного облачка. Мы с одним литром воды на двоих прошли практически всю эту объездную пешком. Было две машины, которые провезли нас где-то по 5-10 км. Приехали в Красноярск в 12 дня, а за городом оказались только часов в 7 вечера. После этого еще проехали немного в сторону Иркутска, там переночевали, отправились в Канск. До него нас довез учитель истории, который, прощаясь, подарил нам бутылку канской самогонки.
За этот день мы успели доехать до Нижнеудинска, ночью пришлось пройтись немного через тайгу, где мы, собственно, заночевали. Проснувшись радостными от того, что нас не съел медведь, пошли к ближайшей кафешке. Нас взяли с собой на огромную фуру в сопровождении двух легковушек.
Артем ехал в машине, сопровождающей спереди, а я — сзади. Крутые мужики, которые ехали уже вторую неделю из Эстонии в Братск, рассказали нам по дороге много всего интересного и научили эстонским матам. Когда мы с ними прощались, водитель фуры дал нам в дорогу молока, йогуртов и вкусной эстонской колбасы. После этого мы 3 часа стояли за Тулуном. И когда мы уже решили оставаться ночевать где- то в окрестностях, нашелся дядя Боря! С ним мы доехали до Иркутска, по дороге он нас накормил и разрешил заночевать у него в машине. Это был очень добрый и душевный дядька, который не только довез нас до города, но и подкинул за его пределы.
До цели осталось 300 км! Утром мы зашли в кафешку и купили себе завтрак на 200 рублей, перед этим рассказали, кто мы и откуда. На женщин, работающих там, наш рассказ произвел сильное впечатление. Они вернули нашу 200 рублевую купюру и попросили что-нибудь написать на ней им на память. Так мы и сделали.
До Байкала мы просто долетели. Три попутки, паромная переправа до Острова — и цель. Мы сделали это.
Что это было для нас? Вызов, эксперимент, где мы сами были и учёными, и подопытными. Мы хотели создать себе трудности и выкрутится из них, хотя и приключений хотелось. Ради чего всё? Ради бесценного опыта. Ради того, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть, без прикрас и розовых очков, пообщаться с людьми в нашей стране и узнать о ней побольше.
Представьте какими ничтожными теперь мне кажутся повседневные проблемы, из-за которых я раньше переживал? Теперь я имею реальное представление о том, как живут люди в разных уголках России и насколько они разные. Рискованно, но как сказал дядя Боря: «Риск — дело благородное».
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Это были самые насыщенные 25 дней в моей жизни: я залез на гору в тайге, заночевал в закрытом природном заповеднике, искупался в Байкале, пожил немного на острове, пересек уральский хребет и чуть не словил пулю.
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Текст: Юлия Кельина
По материалам Media City
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