В Курске пройдет Форум культурных инициатив

Участники форума попробуют придумать: как улучшить работу ООН до 2030 года. И покажут свои решения наглядно – творческими проектами. Начнут в пятницу – 14 сентября. Регистрация участников с 15:30. Через полчаса общественных деятелей, специалистов культуры и участников форума ждут во Дворце молодежи – обсуждать город и искусство за круглым столом.

Если не успели стать участником в пятницу, сможете в субботу в парке имени Рокоссовского. С 10:00 здесь пройдет регистрация и зарядка. В 10:30 начнется церемония открытия. А в 11:00 триз-педагог Ирина Ровенская проведёт игру «Креатив болл» на сближение участников и развитие творческого мышления. С полудня начнут работать тематические площадки – изобразительное искусство в галерее Дейнеки, классические танцы в студии «Ритурнель» и современное искусство от Сергея Баженова в «Артисе» – всего запланировано семь «творческих точек».

16 сентября площадок будет 4 – киноискуство, история и краеведение, фотоискусство и благотворительность и волонтерство. После 18:00 можно посетить проект «Поэтический перекрёсток» и узнать что приготовила команда «Зона Газона». Участники, не забудьте зарегистрироваться. Гостям вход свободный. С полной программой форума знакомимся здесь.

Текст: Анна Алтунина.

По материалам Интернет-журнала «Морс».