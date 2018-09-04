В Курске стартует проект «Завтраки для леди»

Откроют сезон завтраков Анастасия и Мария Толмачевы с проектом «Мастерская эстрадного искусства». Расскажут об отличиях шоу-бизнеса от традиционного и сложностях открытия мастерской. Заодно узнаем как развить свой бизнес. В стоимость входит завтрак из двух блюд и чай/кофе на выбор. Записывайтесь у Линары Никулиной. И следите за новостями в Instagram-аккаунте проекта.

Первая встреча пройдет 6 сентября в 9 утра в кофейне «МорКОФФь», ул., Кати Зеленко, 6б.

Стоимость: 400 рублей

По материалам Интернет-журнала «Морс».