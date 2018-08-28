«Зона газона» приглашает курян проводить лето

В этот раз лекции будет две. Тему выбирали путем голосования. Лидирующие позиции заняли направления «Мотивация» и «Летняя форумная кампания».

Первым спикером будет Максим Степанов - Вице-Мистер Курск 2016 , победитель конкурса «Мистер Совершенство 2016», «Мистер Россия ЦФО 2017», «Мистер Россия Planet 2017», рекламное лицо магазинов мужской одежды.

На второй площадке выступят молодые активисты, побывавшие на летних образовательных форумах: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук», «Славянское содружество».

Подарки, тематическая фотозона ко Дню знаний и большое количество интерактивов ждут всех участников.

Нужна предварительная регистрация.

По материалам KurskTV.ru.