Куряне сыграют в Кинолигу за 60 секунд

В начале игры будет разминка на туре «Смеси лиц» — надо будет угадать актеров и фильм. Потом организаторы предложат участникам послушать музыку и посмотреть картинки в конкурсе «Названия фильмов в русских песнях». Далее угадать роль актеров — она будет одна на несколько фильмов. Четвертый тур «Киноассоциации» будет легким. Нужно будет посмотреть картинки, год фильма и написать ответ. Последний конкурс «Трудности перевода» подойдет для знающих английский. Надо перевести на русский язык оригинальное название фильма.

Зарегистрироваться на игру можно здесь.

По материалам Интернет-журнала «Морс».