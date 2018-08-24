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Куряне сыграют в Кинолигу за 60 секунд

28 августа в 19:00 в кафе Napoli (ул. Можаевская, 7А) соберутся все, кто хочет весело и интеллектуально провести время.

 

В начале игры будет разминка на туре «Смеси лиц» — надо будет угадать актеров и фильм. Потом организаторы предложат участникам послушать музыку и посмотреть картинки в конкурсе «Названия фильмов в русских песнях». Далее угадать роль актеров — она будет одна на несколько фильмов. Четвертый тур «Киноассоциации» будет легким. Нужно будет посмотреть картинки, год фильма и написать ответ. Последний конкурс «Трудности перевода» подойдет для знающих английский. Надо перевести на русский язык оригинальное название фильма.

Зарегистрироваться на игру можно здесь.

По материалам Интернет-журнала «Морс».

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Автор: Полина
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