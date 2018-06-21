Курян приглашают принять участие в творческом конкурсе Pro_Piter

Участникам конкурса предлагается найти те черты их родных городов и регионов, которые могут послужить мостом, связывающим их с Санкт-Петербургом», отобразить эту связь посредством фото или видео и разместить в своем Instagram, используя хэштеги: #RussianRegions, #Pro_Piter_kvs, #kvs_spb.

В конкурсе могут принять участие учащиеся школ, учреждений дополнительного образования и внешкольных организаций, а также студенты колледжей, ссузов, вузов РФ и зарубежных стран в возрасте от 16 до 20 лет.

Принимаются фотоработы, размещенные в личном аккаунте участника не позднее 1 мая 2019 года. Победитель будет определен с 1 по 25 мая 2019 года, сообщает KurskTV.ru.