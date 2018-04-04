Если фотограф говорит: «Я люблю снимать свадьбы» – это ложь

— У меня 10-летний опыт съемки свадеб. Бывало, снимал 40 свадеб в год — каждую пятницу и субботу. Я много зарабатывал. В итоге понял: или я закостенею, или брошу камеру вообще. Можно полюбить свою первую свадьбу. Две, три четыре… Но не 40-ю по счету и не пять лет подряд. Тебя тошнит от этого, а ты улыбаешься клиентам. Ты говоришь, что сделаешь всё красиво, но обманываешь, потому что самому тебе уже не кажется, что это так красиво, как ты делал раньше. И так ты становишься «охотником за головами».

С утра приезжаешь с вопросом: «Где невеста? Как вас зовут? Юля? Хорошо, а я ваш фотограф». Это самое ужасное, что может быть. Почему фотографы так любят свадьбы в необычных местах? Потому что ЗАГСы уже всех достали. Невозможно в фотографии быть ремесленником. Не в обиду тем дядям из ЗАГСов, которые снимают 20 лет одно и то же и при этом улыбаются.

В разгар свадебного банкета можете спросить любого фотографа: «Как дела?». Вы увидите гримасу и услышите в ответ: «Меня достало все!». Кстати, самые честные лица на свадьбах у видеооператоров с телеканалов. Они как будто снимали до этого недельный репортаж и уже особо не креативят: дубль первый, дубль второй. Выражения лиц при этом не меняют.

Свадебная индустрия превратилась в царство лицемерия. У нас много агентств, много фотографов, и все себя продвигают как свадебные специалисты. Все ради денег. Для фотографа, ведущего, флориста вы — одноразовый клиент. Потом вы здороваетесь с фотографом на улице, а он не помнит вас. Но как? Он же написал месяц назад на своей странице: «…это самые веселые ребята… самая яркая пара…». Это лицемерие. Но такие посты расходятся репостами, даже если жениху с невестой какие-то фото не понравились, они все равно сделают себе репост.

Я публикую свадебные фотографии крайне редко — только если фотография, с моей точки зрения, является художественной. Но при этом я не смогу никогда написать: «самая яркая свадьба этой весны».