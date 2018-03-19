«Тигров дома почти ни у кого нет»: о том, как живется в Дубае

О первых впечатлениях

Конечно, Греция и Дубай – две противоположные страны. Первое впечатление было плохим. Ощущение, что ожидала от Дубая большего. Красивые высотки, все современно и чисто, но как-то бездушно, не видно истории и традиций. Да и о какой истории может быть речь, если стране 46 лет, в городе проживает 10% местного населения, а остальные – это переселенцы из Индии, Филиппин, Пакистана, Великобритании. Сейчас я уже прижилась. Нравится, что страна не стоит на месте, развивается, тут всегда есть чем заняться.

О местных

Местные жители ходят в своей традиционной одежде почти всегда, чтят традиции. У мужчин это кандора – белое платье в пол и платок на голове. Женщины в чёрных платьях, полностью закрыты, кто-то открывает лицо, кто-то – только глаза. Говорят, что под этой одеждой скрываются дорогие брендовые вещи, которые они показывают друг перед другом, когда с девочками собираются дома.

Женщины носят черное, так как по Корану считается, что женщина – тень мужчины. Но в этой стране женщин очень уважают! В метро есть несколько вагонов только для женщин и детей, куда мужчинам заходить нельзя. Это комфортно для них, потому что никто не пялится, не трогает и не пристает.

Местные в основном неприветливые. У них не одобряются браки с иностранцами, они общаются в основном в своем кругу. В стране разрешено четыре жены, но это настолько дорогое удовольствие, что в основном все ограничиваются одной. Во многих семьях до сих пор родители выбирают супругов своим детям. А что хуже всего, они часто выбирают партнера из своей же семьи – женят, например, сыновей на их двоюродных сестрах. Этого я никогда, наверное, не пойму.

Чтобы парень увидел свою невесту, им организовывают встречу где-то в пустыне. Девушка в сопровождении брата открывает свое лицо на минуту. Понравилось – значит, начинают сбор информации друг о друге от соседей и знакомых. Если все нормально, они женятся. Свадьбу здесь отмечают отдельно: жених с мужчинами, невеста с женщинами. Друзья жениха не видят невесту, и наоборот.

Про еду

Местную еду я еще не распробовала. Здесь много хороших ресторанов с кухней разных стран, я увлеклась ими. Кухни эмиратской нет, она здесь арабская. Что меня удивило больше всего, что они едят руками. Конечно, в европейских ресторанах они используют приборы, но тут рука – это и вилка, и ложка, и нож. Иногда, правда, используют лепешку для того, чтобы брать еду.

Пятница – главный выходной в стране и семейный день. Сначала все отправляются в мечеть, затем едут в пустыню, где почти у каждой семьи есть обустроенный лагерь с животными. Там они режут овцу и готовят ее на костре, варят рис, режут овощи, достают хумус, лепешки. Все садятся на пол и едят руками, затем сидят у костра, играют в настольные игры, общаются. Сколько бы денег ни дали бедуину, он останется бедуином, они очень чтят свои традиции.