Владимир Винокур передаст курскому детскому дому 250 тысяч рублей
Эту сумму он выиграл в телепередаче «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ.
Он отметил, что передаст деньги на благотворительные цели, в частности, детскому дому в Курской области.
В телеигре «Секрет на миллион» юморист раскрыл некоторые свои тайны ради выигрыша – в этом, собственно, ее главное правило. Например, он рассказал о том, как четыре раза оказывался на волоске от смерти, о своем щедром подарке внуку и познакомил зрителей с мамой, сообщает «Курск сегодня».
Максимальная сумма выигрыша составляет миллион рублей.
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