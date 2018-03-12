Владимир Винокур передаст курскому детскому дому 250 тысяч рублей

Он отметил, что передаст деньги на благотворительные цели, в частности, детскому дому в Курской области.

В телеигре «Секрет на миллион» юморист раскрыл некоторые свои тайны ради выигрыша – в этом, собственно, ее главное правило. Например, он рассказал о том, как четыре раза оказывался на волоске от смерти, о своем щедром подарке внуку и познакомил зрителей с мамой, сообщает «Курск сегодня».

Максимальная сумма выигрыша составляет миллион рублей.