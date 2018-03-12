Курский дизайнер разработала дизайн для новой модели кроссовера

— Мысленно я работала под девизом — «Автомобиль без границ в диалоге со всем миром». Источником вдохновения послужили этнографические зарисовки и флаги народов мира, — рассказала Екатерина Ребежа. — В основе моей концепции лежит дух свободы, который призывает принадлежать «своему племени». Таким образом люди смогут почувствовать какое-то единение, силу такого культурного обмена.

Как сообщает «Курск сегодня», все работы примут участие в народном онлайн-голосовании. По результатам опроса отберут пять самых необычных и интересных вариантов оклейки кузова. Победитель лучшей работы посетит главную международную выставку современного искусства в Швейцарии.