Что подарить девушке на 8 Марта?
Мы собрали мнения разных жительниц Курска о том, что бы они хотели получить в качестве подарка в главный женский день.
Евгения, фрилансер
Самый лучший подарок – это путевка в теплую страну или романтический ужин без телефонов и всяких гаджетов. Сейчас много времени я и мой муж проводим в интернете, работа такая, хочется больше времени проводить вдвоем, а не онлайн. Ну, и романтики тоже хочется.
Елена, студентка Курского государственного университета
Что-нибудь из одежды или косметики. Девушкам этого всегда мало.
Ольга, воспитатель в детском саду
Я считаю, что самый беспроигрышный вариант – букет цветов. Но это так банально. Много раз в интернете встречала различные букеты, составленные из конфет или фруктов. Вот они очень красивые и необычные!
Алена, студентка Курского государственного медицинского университета
А я мечтаю о фотосессии! Сейчас почти у каждой девочки есть профессиональные фотографии. Ну, а почему бы и нет? Над твоим образом работают стилисты, парикмахеры, визажисты, а ты сидишь и представляешь себя настоящей королевой! Да еще и воспоминания на всю жизнь.
Кристина, счастливая мамочка
Я бы хотела получить букет от мужа. Ну, какая девушка не любит цветы? Это всегда приятно и так романтично!
Валентина, работник банка
Букет красных роз – нестареющая классика. Лично я никогда не говорю мужу напрямую, о каком подарке я мечтаю. Мужчина сам должен знать, как удивить свою женщину. Для меня лучший подарок – это букет красных роз. Я о них мечтаю два раза в год – в день рождения и на 8 Марта.
Екатерина, студентка Курского государственного университета
Жду на праздник от своего молодого человека какого-нибудь весеннего сюрприза! Не обязательно, чтобы это было что-нибудь материальное. Возможно, поездка, билеты на концерт любимого исполнителя, хочется чего-нибудь необычного, незабываемого.
Мария, студентка Курского государственного университета
Подарок, сделанный своими руками, – вот что хотелось бы получить 8 Марта.
Например, букет из канцтоваров – я по ним схожу с ума и не упускаю возможности их приобрести в каком-нибудь книжном магазине. Это могут быть ручки, карандаши, линейки, ластики, скрепки и прочее. И все это можно интересно обыграть в небольшом букете.
Екатерина, студентка Курского государственного медицинского университета
Прыжок с парашютом или, в крайнем случае, ловец снов.
Последнее время жизнь стала однообразной, а хочется чего-то необычного. Адреналина! Хочется свободного полета, а с учебой в медицинском о таком можно только мечтать. Поэтому прыжок с парашютом – это то, что мне сейчас необходимо.
Оксана, учитель начальных классов
Не отказалась бы от похода в салон красоты или SPA-процедуры.
Хочется хотя бы раз в году почувствовать себя безумно красивой без каких-либо стараний. Парикмахеры делают твою прическу, визажисты стараются скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, а ты сидишь в кресле и расслабляешься. Вот это настоящий подарок для женщины!
Текст: Арина Панова.
Фото: из личного архива участниц опроса.
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