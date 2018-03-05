Что подарить девушке на 8 Марта?

Алена, студентка Курского государственного медицинского университета

А я мечтаю о фотосессии! Сейчас почти у каждой девочки есть профессиональные фотографии. Ну, а почему бы и нет? Над твоим образом работают стилисты, парикмахеры, визажисты, а ты сидишь и представляешь себя настоящей королевой! Да еще и воспоминания на всю жизнь.