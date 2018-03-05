Что подарить девушке на 8 Марта?

Мы собрали мнения разных жительниц Курска о том, что бы они хотели получить в качестве подарка в главный женский день.

Евгения, фрилансер

Самый лучший подарок – это путевка в теплую страну или романтический ужин без телефонов и всяких гаджетов. Сейчас много времени я и мой муж проводим в интернете, работа такая, хочется больше времени проводить вдвоем, а не онлайн. Ну, и романтики тоже хочется.

Елена, студентка Курского государственного университета

Что-нибудь из одежды или косметики. Девушкам этого всегда мало.

Ольга, воспитатель в детском саду

Я считаю, что самый беспроигрышный вариант – букет цветов. Но это так банально. Много раз в интернете встречала различные букеты, составленные из конфет или фруктов. Вот они очень красивые и необычные!

Алена, студентка Курского государственного медицинского университета

А я мечтаю о фотосессии! Сейчас почти у каждой девочки есть профессиональные фотографии. Ну, а почему бы и нет? Над твоим образом работают стилисты, парикмахеры, визажисты, а ты сидишь и представляешь себя настоящей королевой! Да еще и воспоминания на всю жизнь.

Кристина, счастливая мамочка

Я бы хотела получить букет от мужа. Ну, какая девушка не любит цветы? Это всегда приятно и так романтично!

Валентина, работник банка

Букет красных роз – нестареющая классика. Лично я никогда не говорю мужу напрямую, о каком подарке я мечтаю. Мужчина сам должен знать, как удивить свою женщину. Для меня лучший подарок – это букет красных роз. Я о них мечтаю два раза в год – в день рождения и на 8 Марта.

Екатерина, студентка Курского государственного университета

Жду на праздник от своего молодого человека какого-нибудь весеннего сюрприза! Не обязательно, чтобы это было что-нибудь материальное. Возможно, поездка, билеты на концерт любимого исполнителя, хочется чего-нибудь необычного, незабываемого.

Мария, студентка Курского государственного университета

Подарок, сделанный своими руками, – вот что хотелось бы получить 8 Марта.

Например, букет из канцтоваров – я по ним схожу с ума и не упускаю возможности их приобрести в каком-нибудь книжном магазине. Это могут быть ручки, карандаши, линейки, ластики, скрепки и прочее. И все это можно интересно обыграть в небольшом букете.

Екатерина, студентка Курского государственного медицинского университета

Прыжок с парашютом или, в крайнем случае, ловец снов.

Последнее время жизнь стала однообразной, а хочется чего-то необычного. Адреналина! Хочется свободного полета, а с учебой в медицинском о таком можно только мечтать. Поэтому прыжок с парашютом – это то, что мне сейчас необходимо.

Оксана, учитель начальных классов

Не отказалась бы от похода в салон красоты или SPA-процедуры.

Хочется хотя бы раз в году почувствовать себя безумно красивой без каких-либо стараний. Парикмахеры делают твою прическу, визажисты стараются скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, а ты сидишь в кресле и расслабляешься. Вот это настоящий подарок для женщины!

Текст: Арина Панова.

Фото: из личного архива участниц опроса.

 

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Автор: Полина
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