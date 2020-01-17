29 февраля в банкетном зале «Соловьиный» каждый желающий сможет получить шанс принять участие в Международной неделе моды estet fashin week в Москве.
В Курске пройдет Fashioh HYPE
Главное условие – взять с собой друзей, ведь именно зрители выберут победителей Fashioh HYPE. Гостей ждут яркая шоу-программа, дефиле дизайнерских коллекций и подарки от партнеров. Не пропустите самый взрывной хайп нового года.
Подробности – в группе ВК и Инстаграме. Организатор – школа моделей «Гримерка». По вопросу участия обращаться к Анне Лебедевой по телефону +7 (920) 268-59-00, в Инстаграме или ВК. По вопросу сотрудничества – к Ольге Беленко по телефону +7 (919) 216-16-85, в Инстаграме или ВК.
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