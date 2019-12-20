В Иркутске творческая команда сняла серию социальных игровых роликов, посвященных проблеме ВИЧ-инфекции. Актуальную тему отразили в трех метафорических сюжетах о безрассудных поступках, которые совершают взрослые люди.
В Иркутске сняли серию видеороликов, посвященных проблеме ВИЧ
Ролики опубликованы в сети интернет на официальных страницах Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. К рекламной кампании подключились блогеры, шоумены и известные люди города.
Главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова:
Профилактика — огромная часть работы центра. Мы понимаем, что победить эпидемию ВИЧ поможет не только грамотная работа врачей, но информирование широкого круга людей о проблеме. Потому как осознанное поведение и ответственное отношение к своему поведению и половым контактам в корне меняют дело. И в этом процессе — рассказывания понятных историй, приведения примеров и ликвидации безграмотности по отношению к своему здоровью важна работа каждого из нас. Казалось бы, взрослым не нужно про это ничего объяснять — но если мы посмотрим на факты, на статистику заболеваемости, то увидим, что как раз нужно и даже необходимо. Уже много лет мы ищем новые форматы — мы развешивали ВИЧ-инфицированные баннеры, проводили флешмобы, делали маппинг. Профилактика — это постоянный системный и ежедневный труд наших сотрудников и наших партнеров. В этот раз мы решили обратиться к социальным сетям и к новым формам общения с людьми: мы пробуем говорить метафорами, мы говорим на языке искусства и мы говорим на языке пользователей социальных сетей. Мы обратились к профессионалам — в сфере кино, организации мероприятия и продвижения в социальных сетях. Мы сняли серию видеороликов и создали кампанию в интернете — суммарный ее охват составил 500 000 жителей Иркутской области. Мы понимаем, что охват и просмотры — это еще не гарантия того, что люди начнут регулярно сдавать кровь на ВИЧ, но если они хотя бы об этом задумаются — это уже движение вперед.
По статистике, в группе риска сегодня — образованные люди в возрасте от 30 до 50 лет. Основной путь передачи — половой. То есть болезнь перестала быть индикатором маргинальных людей, в зоне риска сегодня каждый. Именно потому — для самой разной взрослой целевой аудитории, творческая команда сняла верю роликов. Каждый их них — разный.
Герой первого ролика — совершенно реальный электрик Дядя Володя. Съемочная группа обнаружила его и сняла прямо на его рабочем месте. Взрыв в ролике тоже настоящий.
Второй ролик — история из жизни современного делового человека. Нередко взрослые, образованные и состоявшиеся люди совершают совершенно абсурдные поступки — порой необъяснимые.
Иван Милов, режиссер, сценарист:
Интересно работать с такой формой, как социальная реклама и короткий метр. Сложно рассказать полноценную историю за ограниченное время так, чтобы она была доступна, понятна и запоминалась большому количеству людей. У всех свои особенности восприятия и интересы, потому мы сделали три кардинально разных сюжета. Для меня ключевой — это «Рулетка». Это была попытка создать художественный образ на тему ВИЧ-инфекции, который бы эмоционально воздействовал на человека и надолго остался у него в памяти.
Специально для «Рулетки» музыку написал композитор Евгений Маслобоев: «Учитывая многогранность проблематики вопроса сексуальной культуры на постсоветском пространстве, при создании музыкального образа к видео, я использовал тонально-гармоническую формулу звучания планеты Земля. Музыка изобилует прямыми и косвенными ассоциациями, реальными звуками космоса и ссылкой на трагическую историю patient zero — нулевого пациента. В ритмической партии принимает участие один из колоколов Крестовоздвиженской церкви города Иркутска».
Руководитель студии «МоторВидеоПродакшн» Сергей Дубас:
Сложность в работе над этим проектом была в том, чтобы донести информацию до взрослых людей, которые достигли определенных высот. Наша целевая аудитория — думающие семейные люди с богатым социальным опытом и своим восприятием мира. С ними нельзя говорить в лоб и просто показывать им презерватив. Аллегорический язык оказался куда более уместным. Мы старались обыграть замысел так, чтобы образ был максимально интересен зрителю. Мы делали ролики двусмысленные, но без капли пошлости, с неожиданным концом и со смыслом. В конце каждого ролика есть сюрприз, но — что неожиданно — почти нет секса.
Одна из главных особенностей рекламной кампании #выбираешьты с общим слоганом «Знать свой ВИЧ-статус — это нормально» — она проходит в социальных сетях. В рамках кампании прошли массовые акции в разных городах области, были созданы ролики для кинотеатров города, но львиная доля охвата приходится на социальные сети.
Юлия Иванова, основатель креативного агентства «Коллеги»:
Социальные сети — один из немногих каналов коммуникаций, в которых можно найти как поколение миллениалов, родившихся в 1981-1996 годах, так и более молодое поколение Z, которое выросло в эпоху интернета и к которому сегодня нужен особый подход.
Интернет — это одновременно и благо, и большое зло: у нас есть доступ к огромному количеству информации, но важно научиться отличать фейк от достоверных данных. Тема ВИЧ, к сожалению, не исключение — сегодня в сети можно найти неверную информацию о вирусе и даже уверовать в то, что его не существует.
Молодые люди не смотрят телевизор и не доверяют ему, научились не замечать рекламу на улицах — чтобы до них достучаться, нужно находиться в их информационном поле и говорить на их языке. Наша задача — попасть в поле зрения молодежи и объяснить самое важное о распространении, лечении ВИЧ-инфекции и защите от нее.
Мы задействовали в рекламной кампании популярные городские сообщества в Инстаграме и ВКонтакте, а также известных иркутских блогеров — надеемся, это поможет достучаться до нужной нам аудитории и донести до них верную информацию и наш посыл: знать свой ВИЧ-статус — это нормально.
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