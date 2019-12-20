В Иркутске сняли серию видеороликов, посвященных проблеме ВИЧ

Ролики опубликованы в сети интернет на официальных страницах Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. К рекламной кампании подключились блогеры, шоумены и известные люди города.



Главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова:

Профилактика — огромная часть работы центра. Мы понимаем, что победить эпидемию ВИЧ поможет не только грамотная работа врачей, но информирование широкого круга людей о проблеме. Потому как осознанное поведение и ответственное отношение к своему поведению и половым контактам в корне меняют дело. И в этом процессе — рассказывания понятных историй, приведения примеров и ликвидации безграмотности по отношению к своему здоровью важна работа каждого из нас. Казалось бы, взрослым не нужно про это ничего объяснять — но если мы посмотрим на факты, на статистику заболеваемости, то увидим, что как раз нужно и даже необходимо. Уже много лет мы ищем новые форматы — мы развешивали ВИЧ-инфицированные баннеры, проводили флешмобы, делали маппинг. Профилактика — это постоянный системный и ежедневный труд наших сотрудников и наших партнеров. В этот раз мы решили обратиться к социальным сетям и к новым формам общения с людьми: мы пробуем говорить метафорами, мы говорим на языке искусства и мы говорим на языке пользователей социальных сетей. Мы обратились к профессионалам — в сфере кино, организации мероприятия и продвижения в социальных сетях. Мы сняли серию видеороликов и создали кампанию в интернете — суммарный ее охват составил 500 000 жителей Иркутской области. Мы понимаем, что охват и просмотры — это еще не гарантия того, что люди начнут регулярно сдавать кровь на ВИЧ, но если они хотя бы об этом задумаются — это уже движение вперед.



По статистике, в группе риска сегодня — образованные люди в возрасте от 30 до 50 лет. Основной путь передачи — половой. То есть болезнь перестала быть индикатором маргинальных людей, в зоне риска сегодня каждый. Именно потому — для самой разной взрослой целевой аудитории, творческая команда сняла верю роликов. Каждый их них — разный.



Герой первого ролика — совершенно реальный электрик Дядя Володя. Съемочная группа обнаружила его и сняла прямо на его рабочем месте. Взрыв в ролике тоже настоящий.