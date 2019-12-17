Центр поддержки экспорта Курской области – реальная помощь действующим и начинающим экспортерам

Как и с какой целью появился центр?

В последнее время государство уделяет внимание налаживанию структуры экспорта Российской Федерации. Необходимо помогать российским предприятиям развиваться и выходить со своей продукцией на внешние рынки. Важную роль в этом играет реализация экспортного потенциала регионов.

Центр поддержки экспорта – это часть инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Он создан по инициативе Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области на базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области».

Сегодня Центр поддержки экспорта предоставляет возможность для создания площадки международного и межрегионального сотрудничества, на которой региональные компании Курской области презентуют свою продукцию. Деятельность ЦПЭ поддерживается Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр».

Расскажите об основных направлениях, которыми занимается Центр поддержки экспорта, и услугах.

Мы должны помогать развиваться как действующим экспортерам, так и тем, кто еще не пробовал свои силы в международной торговле. Последним часто мешает не только отсутствие опыта или знаний, но даже элементарное непонимание того, с чего начинать, чтобы продавать свой товар не только в России, но и в других странах. Зачастую предприниматели понимают господдержку однобоко: только как предоставление субсидий, грантов. Центр поддержки экспорта оказывает нефинансовую поддержку. Мы не даем предпринимателям деньги на пополнение оборотных средств, а тратим их на то, чтобы они могли развивать свой бизнес и выходить на новые рынки.

Этому способствует информационно-консультационная поддержка, которая заключается в проведении обучающих семинаров, информировании предпринимателей о новостях и изменениях в мире экспорта. Услуги по продвижению – это бизнес-миссии, выставки в РФ и за рубежом, которые мы организуем для наших компаний. Также мы оказываем помощь в международной сертификации и адаптации к внешним рынкам, содействие в таможенном администрировании и логистическом сопровождении экспорта.

За всеми этими задачами наверняка стоит большая команда?

Команда небольшая. Мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше предпринимателей могли расширить границы сбыта. Серьезные проекты требуют основательной подготовки и прежде, чем решить, в какую страну целесообразно организовать деловую поездку для предпринимателей, необходимо провести исследования рынков продукции зарубежных стран, затем проработать план мероприятий бизнес-миссии, найти заинтересованные во встречах с российскими производителями иностранные компании. За всем этим стоит скрупулезная работа сотрудников Центра поддержки экспорта.

Если подвести итоги работы центра, есть ли заметные достижения в развитии ЦПЭ в 2019 году?

На сегодняшний день самый главный итог работы ЦПЭ – это успешные экспортеры Курской области. В 2019 году специалисты Центра поддержки экспорта оказали информационно-консультационную, маркетинговую, образовательную и организационную поддержки более 300 курским предпринимателям. Расширяется география экспортных поставок, все больше компаний принимают участие в международных выставках, тем самым представляя регион и страну на мировом рынке товаров и услуг.

В рамках итогового форума состоялось награждение победителей ежегодного конкурса на звание «Лучший экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области по итогам 2018 года. Так, из общего числа заявок. С этого года услуги: перевод на иностранные языки презентационных и других материалов, размещение субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках (Alibaba, Amazon, e-Bay, Europages, All.biz и др.) мы начали завоевывать новые онлайн-пространства и продвигать товары современным путем.

Также важным итогом работы центра можно назвать результат проведения B2B-встреч, семинаров в рамках бизнес-миссии. Так, в этом году у нас состоялись международные бизнес-миссии в Китай, Германию, Республику Беларусь, Узбекистан. Делегаты Курской области установили большое количество контактов с потенциальными иностранными партнерами, проанализировали представленность продукции зарубежных и российских компаний-конкурентов на рынке и получили множество полезных рекомендаций по адаптации вкусовых характеристик и упаковки продукции, формированию конкурентоспособной цены, эффективным маркетинговым стратегиям по выходу на внешний рынок и успешному прохождению таможенных формальностей в ходе импортных поставок.

С гордостью отмечу, что благодаря поддержке специалистов центра курские предприниматели заключили более 30 экспортных контрактов, еще по нескольким проектам переговоры продолжаются и, надеюсь, дадут результат в 2020 году.

Курск, ул. Горького, 65,

тел.: +7 (4712) 70-33-48 ,70-33-77,

cpp46@mail.ru,

www.ric46.com