Шествие Дедов Морозов в Курске организуют по-новому

Парад на Красной площади начнется в 14:00. Там главный курский Дед Мороз встретит героев, после чего праздничная колонна пойдет в сторону Театральной площади. Там развернутся основные торжества – ярмарка и концертная программа. Кроме того, на главной городской елке зажгут огни.

Автостоянку на Красной площади освободят от автомобилей уже к 12:30. С 13:00 до 15:30 транспорт, начиная от пересечения с улицей Урицкого и до перекрестка с Садовой, начнут пускать по улице Радищева.

По материалам РИА «Курск сегодня»