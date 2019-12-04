22 декабря в городе состоится праздничное шествие Дедов Морозов. В связи с этим в областном центре будет перекрыто движение транспорта. В этом году Деды Морозы и другие сказочные персонажи пройдут не от Театральной площади к Красной, а наоборот — от Красной к Театральной.
Шествие Дедов Морозов в Курске организуют по-новому
Парад на Красной площади начнется в 14:00. Там главный курский Дед Мороз встретит героев, после чего праздничная колонна пойдет в сторону Театральной площади. Там развернутся основные торжества – ярмарка и концертная программа. Кроме того, на главной городской елке зажгут огни.
Автостоянку на Красной площади освободят от автомобилей уже к 12:30. С 13:00 до 15:30 транспорт, начиная от пересечения с улицей Урицкого и до перекрестка с Садовой, начнут пускать по улице Радищева.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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