Робототехника в провинциальном городе: миф или реальность?

В Курске говорить о научных достижениях не принято. Почему? Потому что «вся талантливая молодежь не будет здесь просиживать», «Курск — город торговых центров, у нас нет никого, кроме продавцов-консультантов», «лучшее место в городе — железнодорожный вокзал» — это только малая часть комментариев, которыми обычно характеризуют Курск его жители. Студенты из небольшой лаборатории Юго-Западного университета доказывают, что «вконтактные» комментаторы не всегда правы.

От учебной практики к компании-разработчику и производителю реабилитационных робототехнических устройств

В лаборатории мехатроники и робототехники ЮЗГУ, несмотря на летние каникулы, за столами сидят несколько студентов. Кто-то трудится над новой конструкцией реабилитационного комплекса для частной клиники, кто-то паяет детали, кто-то выполняет чертежи новых проектов, кто-то разрабатывает программу для улучшенной версии экзоскелета. В нескольких небольших комнатах находятся и 3Д-принтеры, и оборудование для изготовления деталей, и рабочие столы молодых ученых, и первый образец экзоскелета.

Тяжелые, судя по внешнему виду, искусственные «ноги» из железа, к которым должен пристегнуться человек, выглядят пугающе.

Первые разработки в области реабилитационной робототехники в ЮЗГУ появились в 2014 году. Студенты тогда заинтересовались роботами, попробовали сделать что-то в рамках практики. Со временем появилась идея создания экзоскелета, которая собрала вокруг себя активных студентов, готовых приступать к работе здесь, в Курске.

«Мы изучили рынок технических средств реабилитации. Заметили, что на такие аппараты есть спрос. Разработали экзоскелет с минимальными возможностями для человека с нарушением опорно-двигательного аппарата. Наш проект получил президентский грант. На эти деньги и закупили необходимое оборудование.

Разработки отправляли на тестирование, переделывали несколько раз. В данный момент роботизированный ассистирующий экзоскелет ExoLite позволяет людям, прикованным к коляске, вставать, ходить вперед и назад, поворачиваться, ходить по лестнице и по наклонным, неровным поверхностям. Мы также усовершенствовали систему крепления, манжеты, доработали и систему управления. Теперь в нашем экзоскелете комфортно передвигаться самостоятельно, — объясняет инженер кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Денис Медведев. – Новая версия, кстати, не такая громоздкая, как первые экзоскелеты. Она весит меньше 50 килограмм».