В Курске выступит струнный оркестр Bohemian Orchestra

— Это коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Это две эпохи в одном концерте, — говорят организаторы.

В исполнении музыкантов куряне услышат такие известные хиты, как Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We are the Champions, Show Must Go On, We Will Rock You и многие другие.

По материалам РИА «Курск сегодня»