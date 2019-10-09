25 октября на сцене курской филармонии выступит струнный оркестр Bohemian Orchestra из Москвы. Коллектив состоит из музыкантов ведущих оркестров страны, которые исполнят для слушателей хиты группы Queen.
В Курске выступит струнный оркестр Bohemian Orchestra
— Это коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Это две эпохи в одном концерте, — говорят организаторы.
В исполнении музыкантов куряне услышат такие известные хиты, как Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We are the Champions, Show Must Go On, We Will Rock You и многие другие.
Билеты можно приобрести на KASSIR.RU. Подробная информация — в группе ВК.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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