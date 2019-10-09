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В Курске выступит струнный оркестр Bohemian Orchestra

25 октября на сцене курской филармонии выступит струнный оркестр Bohemian Orchestra из Москвы. Коллектив состоит из музыкантов ведущих оркестров страны, которые исполнят для слушателей хиты группы Queen.

— Это коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Это две эпохи в одном концерте, — говорят организаторы.

В исполнении музыкантов куряне услышат такие известные хиты, как Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We are the Champions, Show Must Go On, We Will Rock You и многие другие.

Билеты можно приобрести на KASSIR.RU. Подробная информация — в группе ВК.

По материалам РИА «Курск сегодня»

Юлия,
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