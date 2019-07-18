В Курском госуниверситете сыграют музыку Моцарта, Вивальди и Баха

30 июля Губернаторский камерный оркестр приглашает на летний классический концерт в рамках проекта «Музыка для всех».

В программе летнего концерта прозвучат произведения Вольфганга Моцарта, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Баха, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и Эннио Мориконе. Дирижер — Сергей Проскурин. Солисты — лауреаты международных конкурсов Карина Проскурина (скрипка) и Наталья Вакуленко (сопрано).

Выступление состоится в 18:30 в актовом зале Курского государственного университета (ул. Радищева, 33). Вход на мероприятие — по пригласительным билетам, заказать которые можно по телефону 74-73-13.

По материалам РИА «Курск сегодня»