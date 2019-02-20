В Курске выступит Светлана Сурганова

1 марта состоится юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр». Масштабный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США.

Недавно Сурганова стала победительницей XII церемонии вручения наград в области рок-музыки «Чартова дюжина» в номинации «Солистка». Она обошла Земфиру, Диану Арбенину, Диляру Вагапову и Лусинэ Геворкян.

Помимо работы в группе, Сурганова играет в спектаклях и принимает участие в музыкальных шоу. Практически всегда поклонники творчества готовят к концерту группы сюрпризы.

— Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным — визитные карточки группы. Поклонники любят Сурганову за искренность, — отмечают организаторы.

В Курске концерт состоится в зале МегаГРИННа. Начало — в 19:00.

По материалам РИА «Курск сегодня»