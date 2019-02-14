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В Курске выступят Лампасы

17 февраля на сцену Серебряной Fabrikи выйдет ска-панк-рок-группа из Нижнего Новгорода.

Фирменный оригинальный стиль, появившийся вместе с рождением коллектива, с новыми альбомами только вбирал в себя разные музыкальные мысли и формы: хип-хоп, шансон, дабстеп и др. ескомпромиссное гитарное звучание обогатилось аккордеоном, ставшим душой коллектива.

Начало концерта: в 19:00.

Забронировать столик можно по телефону: 220-988.

По материалам KurskCity

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Автор: Юлия
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