В Курске выступят Лампасы

Фирменный оригинальный стиль, появившийся вместе с рождением коллектива, с новыми альбомами только вбирал в себя разные музыкальные мысли и формы: хип-хоп, шансон, дабстеп и др. ескомпромиссное гитарное звучание обогатилось аккордеоном, ставшим душой коллектива.

Начало концерта: в 19:00.

Забронировать столик можно по телефону: 220-988.

По материалам KurskCity