В Курске выступят Лампасы
17 февраля на сцену Серебряной Fabrikи выйдет ска-панк-рок-группа из Нижнего Новгорода.
Фирменный оригинальный стиль, появившийся вместе с рождением коллектива, с новыми альбомами только вбирал в себя разные музыкальные мысли и формы: хип-хоп, шансон, дабстеп и др. ескомпромиссное гитарное звучание обогатилось аккордеоном, ставшим душой коллектива.
Начало концерта: в 19:00.
Забронировать столик можно по телефону: 220-988.
По материалам KurskCity
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