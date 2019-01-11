Рок-группа «Анимация» выступит в Курске

8 февраля, в 20:00 в «Серебряной фабрике» участники крупных фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем» исполнят свои хиты.

Мало кто не слышал саундтреки популярных хитов, исполненные «Анимацией». Наиболее популярная и известная всем песня «Я люблю свою Родину вроде бы». Ее слова подхватили команды Высшей лиги КВН, «Квартал 95» и многие другие.

Группа дебютировала с саундтреками к фильмам «Курьер из рая», «Скорый «Москва-Россия», «Жених», «Пурга» и другие.

Цена билета на концерт: от 900 рублей.

По материалам KurskTV.ru