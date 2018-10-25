В Курске покажут мюзикл-шоу
Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов выступят в яркой и увлекательной театрализованной программе 31 октября в 19:00 в КЗЗ «МегаГринн»
Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом.
Только живое исполнение. Зрители смогут совершить увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладиться великолепными голосами. В шоу собрано все самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».
Подробности по телефону: 31-01-89.
По материалам KurskTV.ru
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