В Курске покажут мюзикл-шоу

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом.

Только живое исполнение. Зрители смогут совершить увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладиться великолепными голосами. В шоу собрано все самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».

Подробности по телефону: 31-01-89.

По материалам KurskTV.ru