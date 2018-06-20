Группа Nuteki выступит в Курске

Nuteki – это свежий рок-проект молодых и интересных музыкантов. Он образовался в 2007 году в Москве, благодаря двум ребятам из Беларуси. Музыканты играют альтернативный рок, а главный вектор в развитии своего творчества видят в свежем и модном формате. Их визитной карточкой является яркое и эффектное шоу на сцене. Как говорят сами участники группы Nuteki, выступления должны быть такими, чтобы в записи их можно было смотреть без звука.

Поэтому приходите и наслаждайтесь настоящим шоу, тем более что вход на концерт музыкантов будет свободным.

По материалам KurskTV.ru.