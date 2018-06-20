Группа Nuteki выступит в Курске
22 июня в 18:30 в ТРЦ «МегаГринн» музыканты исполнят рок, ломающий стереотипы.
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Фото: vk.com/nuteki
Nuteki – это свежий рок-проект молодых и интересных музыкантов. Он образовался в 2007 году в Москве, благодаря двум ребятам из Беларуси. Музыканты играют альтернативный рок, а главный вектор в развитии своего творчества видят в свежем и модном формате. Их визитной карточкой является яркое и эффектное шоу на сцене. Как говорят сами участники группы Nuteki, выступления должны быть такими, чтобы в записи их можно было смотреть без звука.
Поэтому приходите и наслаждайтесь настоящим шоу, тем более что вход на концерт музыкантов будет свободным.
По материалам KurskTV.ru.
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