Рок под Курском

В пятницу, 15 июня, в 15:00 в «Клюквинских двориках» выступят восемь музыкальных групп, в их числе «Жёлтые Fantomasы» из Орла, «Архитектон» из Белгорода и «PEACE DAYS» из Брянска. Суббота порадует сразу десятком качественных коллективов, включая хедлайнеров фестиваля «ЛАМПАСЫ».

Помимо выступлений, организаторы предлагают посетить выставку ретро-мотоциклов на территории фестиваля и принять участие в конкурсах. Также организуют стоянку для автомобилей, палаточный лагерь и фут-корты. Схема проезда опубликована на сайте мероприятия. Стоимость билета – 500 рублей.

По материалам интернет-журнала «Морс».