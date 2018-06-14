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Рок под Курском

Ежегодно байкерский клуб «LEGION 46» проводит летний открытый фестиваль «Рок под Курском 2018». Так что берите палатки и отправляйтесь хорошо проводить время.

  • Фото: bbc.co.uk

В пятницу, 15 июня, в 15:00 в «Клюквинских двориках» выступят восемь музыкальных групп, в их числе «Жёлтые Fantomasы» из Орла, «Архитектон» из Белгорода и «PEACE DAYS» из Брянска. Суббота порадует сразу десятком качественных коллективов, включая хедлайнеров фестиваля «ЛАМПАСЫ».

Помимо выступлений, организаторы предлагают посетить выставку ретро-мотоциклов на территории фестиваля и принять участие в конкурсах. Также организуют стоянку для автомобилей, палаточный лагерь и фут-корты. Схема проезда опубликована на сайте мероприятия. Стоимость билета – 500 рублей. 

По материалам интернет-журнала «Морс».

 

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Автор: Полина
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