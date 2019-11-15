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На Театральной площади Курска организуют новогоднюю ярмарку и установят светомузыкальную ель

Основные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площади. Здесь установят светомузыкальную ель и светящиеся фигуры. Также на площади будет работать ярмарочный комплекс.

Кроме того, при подготовке к празднику город украсят светящимися деревьями, консолями и праздничными гирляндами. Все это будет смонтировано на улице Ленина и на всех главных магистралях областного центра.

Подготовка к празднику уже началась. Возле Дома Советов елки украсили разноцветными шариками. Несмотря на то, что центром гуляний станет Театральная площадь, главная ель области по-прежнему будет установлена на Красной площади. Она появится там в декабре. 

По материалам РИА «Курск сегодня»

Юлия,
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