На Театральной площади Курска организуют новогоднюю ярмарку и установят светомузыкальную ель

Кроме того, при подготовке к празднику город украсят светящимися деревьями, консолями и праздничными гирляндами. Все это будет смонтировано на улице Ленина и на всех главных магистралях областного центра.

Подготовка к празднику уже началась. Возле Дома Советов елки украсили разноцветными шариками. Несмотря на то, что центром гуляний станет Театральная площадь, главная ель области по-прежнему будет установлена на Красной площади. Она появится там в декабре.

По материалам РИА «Курск сегодня»