Основные праздничные мероприятия в этом году будут проходить на Театральной площади. Здесь установят светомузыкальную ель и светящиеся фигуры. Также на площади будет работать ярмарочный комплекс.
На Театральной площади Курска организуют новогоднюю ярмарку и установят светомузыкальную ель
Кроме того, при подготовке к празднику город украсят светящимися деревьями, консолями и праздничными гирляндами. Все это будет смонтировано на улице Ленина и на всех главных магистралях областного центра.
Подготовка к празднику уже началась. Возле Дома Советов елки украсили разноцветными шариками. Несмотря на то, что центром гуляний станет Театральная площадь, главная ель области по-прежнему будет установлена на Красной площади. Она появится там в декабре.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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