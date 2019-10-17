В курском парке «Боева дача» пройдет гастрономический фестиваль

В течение дня, начиная с 11:00, горожане смогут увидеть и услышать концертные выступления, попробовать различные блюда от ресторанных шеф-поваров, принять участие в конкурсах и даже помочь установить рекорд на самую длинную лапшу.

В конце дня, примерно в 19:40, участников мероприятия ждет файер-шоу.

По материалам РИА «Курск сегодня»