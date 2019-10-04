У городов Курской области появится дизайн-код

В Курской области начинают разрабатывать дизайн-коды городов региона. Пилотный проект будет реализовываться в областном центре. Речь идет о совершенствовании облика городов — в едином стиле должны быть оформлены все вывески и рекламные конструкции на домах и других объектах.

При этом, к разработке дизайн-кода намерены привлечь и общественность.

— Комплексный документ будет формироваться с участием общественности. Первая встреча по разработке дизайн-кода Курска состоится 5 октября в 12:00 в Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства областного центра по адресу: улица Ленина, 69, 2 этаж, — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для наглядности работа будет проводится на примере гостиницы «Центральная» и прилегающей к ней территории. Все желающие смогут «разместить» предполагаемые рекламные конструкции. Для этого у каждой рабочей группы будет собственная широкоформатная проекция с набором конструкций и малых архитектурных форм.

Желающие поучаствовать в мероприятии должны будут пройти регистрацию на сайте.

По материалам РИА «Курск сегодня»