В курском аэропорту начало действовать новое расписание рейсов

Перелеты из Москвы и обратно в столицу теперь осуществляются ежедневно два раза в день, попасть в Санкт-Петербург и обратно можно, как и раньше, по понедельникам и пятницам.

До конца текущего года воздушная гавань перейдет в ведение Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. По мнению руководства региона, это позволит прилечь в область молодых специалистов, а также снизить статьи расходов и повысить эффективность и качество обслуживания. Ранее первый замгубернатора Станислав Набоко дал поручение разработать план мероприятий передачи движимого и недвижимого имущества служб курского аэропорта.