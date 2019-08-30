Определены победители архитектурного конкурса «Курск 2032»

Подведены итоги архитектурного конкурса «Курск 2032» на создание концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части города. По решению жюри лучшим стал проект №29011. Его авторами являются курские архитекторы Кирилл Будыкин и Михаил Заутренников, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Второе место разделили два проекта: №14024 — ООО «Сервис Град» под руководством Георгия Гелашвили (Москва) и №15021 — Московского архитектурного института (МАРХИ), НОЦ УРБАНИСТИКА под руководством Сергея Чуракова (Москва).

Третье место завоевала работа №18021 — авторского коллектива под руководством Елены Богомаз из Санкт-Петербурга.

Призовой фонд для победителей — 3 миллиона рублей. Их определило жюри, в состав которого вошли краеведы, историки и архитекторы.

По материалам РИА «Курск сегодня»