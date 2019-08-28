18+

В День знаний в Курске выступят Ханна и Олег Газманов

1 сентября на Красной площади состоится торжество, посвященное началу учебного года.

Организаторы планируют провести большой концерт на котором выступят курские таланты, в том числе и сестры Толмачевы, а также заслуженный артист России Олег Газманов и певица Ханна.

Праздник завершится салютом. Остальные подробности предстоящего мероприятия будут известны чуть позже.

По материалам РИА «Курск сегодня»

Комментарии (0)
Автор: Юлия
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты