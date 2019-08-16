В краеведческом музее открылась выставка проектов реновации центральной части Курска

Это работы участников II этапа архитектурного конкурса «Курск 2032» из Курска, Воронежа, Москвы и Петербурга.

По словам главного архитектора Курской области Сергея Чернова, все работы выполнены на высоком профессиональном уровне. Учтены замечания, которые были высказаны на общественных случаях и на сайте «Курск 2032».

— Нет определенно слабых работ. Различные подачи конечно. У каждого архитектора есть свой стиль. Оценивать их будет профессиональное жюри, которое раскроет все идеи и таланты, представленные в конкурсных работах, — отметил Чернов.

Выставка продлится до 30 августа, а жюри закончит свою работу днем ранее.

Как отметила заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко, важно, чтобы в проектах нашли отражение те объекты для учреждений культуры, которые так необходимы Курской области.

— Это новые здания для краеведческого музея, кукольного театра, картинной галереи, театра юного зрителя. То, что необходимо как хлеб насущный нашим землякам, — подчеркнула заместитель губернатора.

Конкурс завершится 30 августа. Проект-победитель станет основой для обновления центра Курска, которое продлится до 2032 года и приурочено к 1000-летию города.