Житель Курска сфотографировал звездопад Персеиды

Роман Суворов смог запечатлеть на фотокамеру метеоритный поток – звездопад Персеиды. Необычное явление можно наблюдать в августе. Фотография была сделана в ночь с 12-го на 13-е число.

— Поток достиг максимума, очень рад, что успел сделать фото, — поделился на странице сообщества «Подслушано Курск» Роман Суворов.

Яркое небесное явление представляет собой метеорный поток, активный ежегодно с 17 июля по 24 августа. Он образуется после прохождения нашей планеты через шлейф пылевых частиц, которые оставила комета Свифта-Туттля. Во время пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать от 80 до 120 за один час.

По материалам РИА «Курск сегодня»