На курской «Зоне газона» выступит Тина Канделаки

Гостем очередной встречи в рамках проекта «Зона газона» в Курске станет телеведущая, журналист, генеральный продюсер спортивного канала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили организаторы проекта. Мероприятие состоится 10 августа в 16:00 на Боевой даче.

— Мы рады пригласить всех на молодежный фестиваль здорового образа жизни «Зона газона — здоровый пикник». В программе — лекторий, всевозможные спортивные площадки, мастер — классы, фудкорты, развлечения, музыка. А самое главное, что хедлайнером мероприятия выступит Тина Канделаки, — написали организаторы.

«Зона газона» — это серия познавательных пикников, на которых выступают различные эксперты и спикеры по множеству направлений. Также на акциях проводят мастер-классы и розыгрыши.

По материалам РИА «Курск сегодня»