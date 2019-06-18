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Футболист и диджей Руслан Нигматуллин выступит в Курске в День молодежи

30 июня в областном центре отметят День молодежи. К празднику на улице Ленина будет организован специальный «молодежный проспект Курска». Там разместят арт-площадки, которые объединят талантливую творческую молодежь.

С 17:00 до 22:00 предусмотрена праздничная программа. Специальным гостем торжества станет экс-вратарь сборной России, а ныне диджей Руслан Нигматуллин.

В конце праздника запланирован салют.

По материалам РИА «Курск сегодня»

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Автор: Юлия
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