В Курске пройдет Мульткарнавал

С 4 по 7 июня в городе будет проходить фестиваль российской анимации, посвященный 105-летию со дня рождения великого мультипликатора, стоявшего у истоков студии «Союзмультфильм», Бориса Дежкина.

Его откроет масштабный Мульткарнавал на площади перед цирком с участием героев из любимых мультфильмов. Для маленьких зрителей выступят артисты цирка.

— Главной площадкой для показов станет цирк. На площади перед зданием пройдут мультипликационные сеансы. Еще одной фестивальной площадкой будет здание бывшего кинотеатра имени Щепкина, — отметили организаторы.

Также в программе фестиваля — выездные мастер-классы и встречи с известными гостями. Сообщается, что в этот раз в Курск приедут продюсер студии «Союзмультфильм» Сергей Струсовский, мультипликаторы Алла Соловьева и Владимир Тарасов, а почетным гостем станет вдова Бориса Дежкина Ольга Гайдук.

Для самых маленьких проведут конкурсы детского рисунка. Также выездные акции организуют для детей, которые находятся в больницах.

По материалам РИА «Курск сегодня»