Лицедей из крепостных

Курская театральная сцена знала множество великих артистов, но самый знаменитый из них, несомненно, Михаил Щепкин, 230-летний юбилей которого отмечался в минувшем году.

Михаил Семенович родился 6 (17) ноября 1788 года в селе Красное Обоянского уезда в семье Семена Щепкина, крепостного графа Гаврилы Волькенштейна. Щепкин-старший был управляющим всеми поместьями своего хозяина, материально ни в чем не нуждался. Неоднократно пытался получить вольную для себя и своей семьи, но всякий раз ему отказывали, поскольку граф был убежденным сторонником крепос-тного права. На подступах к сцене В 1793 году Щепкины переехали в соседний Суджанский уезд, где пятилетний Михаил начал учиться грамоте у старого ключника хлебного магазина. Меньше чем за год он усвоил все уроки, и для продолжения учебы его сначала отправили в Кондратово к местному священнику, а затем, вместе с младшей сестрой Александрой, в Белгород. По пути к новому месту обучения пришлось остановиться на ночлег в поместье Волькенштейна, где произошло знаменательное событие. В тот день в доме графа давали представление по опере Сергея Вязмитинова «Новое семейство». Впервые будущий артист увидел театрализованное действо и, как написал впоследствии, «я не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя». В Белгороде он продолжил постигать грамоту, покуда его вместе с сестрой не перевели в Суджанское народное училище. Здесь и состоялся его театральный дебют: в 11 лет он участвовал в спектакле по комедии Александра Сумарокова «Вздорщицы»: Михаил — в роли слуги Розмарина, а его сестра Александра – в роли вздорщицы Розалии. Постановка понравилась губернатору, и он пригласил юных артистов выступить на свадьбе дочери. Об успехе узнал Семен Щепкин и попросил графа Волькенштейна отправить детей для дальнейшего образования в Курск.

Ученик князя Мещерского После окончания училища 17-летний Щепкин стал личным секретарем графа, продолжая при этом совершенствоваться в любимом деле: теперь он – с разрешения Волькенштейна – был постоянным актером труппы Барсовых. В 1810 году в доме князя Голицына в 20 километрах от Суджи произошло еще одно судьбоносное событие. В любительском спектакле по комедии Сумарокова «Приданое с обманом» молодой Щепкин наблюдал за новаторской игрой князя Прокопия Мещерского, о чем много позже поведал в своих «Записках»: «В это-то время князь Мещерский, без желания, указал мне другой путь. Все, что я приобрел впоследствии, все, что из меня вышло, всем этим я обязан ему; потому что он первый посеял во мне верное понятие об искусстве и показал мне, что искусство настолько высоко, насколько близко к природе». В 1816 году, когда курская труппа распалась, Щепкин отправился в Харьков, где вошел в актерский коллектив под управлением известных антрепренеров Ивана Штейна и Осипа Калиновского. Здесь начался расцвет его дарования, местная публика быстро его распознала и стала ходить только «на Щепкина». Малороссийские Афины А дальше последовала Полтава, куда по приглашению генерал-губернатора Малороссии князя Николая Репнина-Волконского в 1818 году приехала выступать труппа Штейна. У князя были далеко идущие планы, согласно которым Полтава должна была стать культурным центром Малороссии, своего рода «местными Афинами». Главным же средством для достижения этой цели должен был стать театр, чем и объясняется столь повышенный интерес к судьбе Щепкина. Михаил Семенович почти сразу принял приглашение и перешел на службу в Полтавский театр. Одним из его руководителей был знаменитый автор «Перелицованной Энеиды» Иван Котляревский, основоположник украинской изящной словесности. Специально для Щепкина он создал образы выборного Макогоненко в «Наталке-Полтавке» и поселянина Михайла Чупруна в «Москале-Чаровнике». Культурный генерал-губернатор пошел дальше и задался целью выкупить крепостного актера у Волькенштейнов. Всего для этого нужно было 10 тысяч рублей – одну десятую от этой суммы составлял тогда годовой заработок учителя. Для сбора денег князь организовал спектакль, а недостающую часть пожертвовал самолично, в результате чего семья Щепкиных получила вольную. В марте 1822 года Михаил вернулся в труппу Штейна, который к тому времени возглавлял уже Тульский театр. Здесь его увидел чиновник Конторы московских театров Василий Головин, присланный приобретать новые таланты для театра, и вскоре Щепкин получил приглашение в столицу.