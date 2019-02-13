Лицедей из крепостных
Курская театральная сцена знала множество великих артистов, но самый знаменитый из них, несомненно, Михаил Щепкин, 230-летний юбилей которого отмечался в минувшем году.
Михаил Семенович родился 6 (17) ноября 1788 года в селе Красное Обоянского уезда в семье Семена Щепкина, крепостного графа Гаврилы Волькенштейна. Щепкин-старший был управляющим всеми поместьями своего хозяина, материально ни в чем не нуждался. Неоднократно пытался получить вольную для себя и своей семьи, но всякий раз ему отказывали, поскольку граф был убежденным сторонником крепос-тного права.
На подступах к сцене
В 1793 году Щепкины переехали в соседний Суджанский уезд, где пятилетний Михаил начал учиться грамоте у старого ключника хлебного магазина. Меньше чем за год он усвоил все уроки, и для продолжения учебы его сначала отправили в Кондратово к местному священнику, а затем, вместе с младшей сестрой Александрой, в Белгород. По пути к новому месту обучения пришлось остановиться на ночлег в поместье Волькенштейна, где произошло знаменательное событие. В тот день в доме графа давали представление по опере Сергея Вязмитинова «Новое семейство». Впервые будущий артист увидел театрализованное действо и, как написал впоследствии, «я не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя».
В Белгороде он продолжил постигать грамоту, покуда его вместе с сестрой не перевели в Суджанское народное училище. Здесь и состоялся его театральный дебют: в 11 лет он участвовал в спектакле по комедии Александра Сумарокова «Вздорщицы»: Михаил — в роли слуги Розмарина, а его сестра Александра – в роли вздорщицы Розалии. Постановка понравилась губернатору, и он пригласил юных артистов выступить на свадьбе дочери. Об успехе узнал Семен Щепкин и попросил графа Волькенштейна отправить детей для дальнейшего образования в Курск.
Ученик князя Мещерского
После окончания училища 17-летний Щепкин стал личным секретарем графа, продолжая при этом совершенствоваться в любимом деле: теперь он – с разрешения Волькенштейна – был постоянным актером труппы Барсовых. В 1810 году в доме князя Голицына в 20 километрах от Суджи произошло еще одно судьбоносное событие. В любительском спектакле по комедии Сумарокова «Приданое с обманом» молодой Щепкин наблюдал за новаторской игрой князя Прокопия Мещерского, о чем много позже поведал в своих «Записках»: «В это-то время князь Мещерский, без желания, указал мне другой путь. Все, что я приобрел впоследствии, все, что из меня вышло, всем этим я обязан ему; потому что он первый посеял во мне верное понятие об искусстве и показал мне, что искусство настолько высоко, насколько близко к природе».
В 1816 году, когда курская труппа распалась, Щепкин отправился в Харьков, где вошел в актерский коллектив под управлением известных антрепренеров Ивана Штейна и Осипа Калиновского. Здесь начался расцвет его дарования, местная публика быстро его распознала и стала ходить только «на Щепкина».
Малороссийские Афины
А дальше последовала Полтава, куда по приглашению генерал-губернатора Малороссии князя Николая Репнина-Волконского в 1818 году приехала выступать труппа Штейна.
У князя были далеко идущие планы, согласно которым Полтава должна была стать культурным центром Малороссии, своего рода «местными Афинами». Главным же средством для достижения этой цели должен был стать театр, чем и объясняется столь повышенный интерес к судьбе Щепкина. Михаил Семенович почти сразу принял приглашение и перешел на службу в Полтавский театр. Одним из его руководителей был знаменитый автор «Перелицованной Энеиды» Иван Котляревский, основоположник украинской изящной словесности. Специально для Щепкина он создал образы выборного Макогоненко в «Наталке-Полтавке» и поселянина Михайла Чупруна в «Москале-Чаровнике».
Культурный генерал-губернатор пошел дальше и задался целью выкупить крепостного актера у Волькенштейнов. Всего для этого нужно было 10 тысяч рублей – одну десятую от этой суммы составлял тогда годовой заработок учителя. Для сбора денег князь организовал спектакль, а недостающую часть пожертвовал самолично, в результате чего семья Щепкиных получила вольную.
В марте 1822 года Михаил вернулся в труппу Штейна, который к тому времени возглавлял уже Тульский театр. Здесь его увидел чиновник Конторы московских театров Василий Головин, присланный приобретать новые таланты для театра, и вскоре Щепкин получил приглашение в столицу.
Не человек, а дьявол
В Белокаменной уже знаменитый к тому времени артист дебютировал в сентябре 1822 года. В театре на Моховой он исполнил главную роль в комедии Михаила Загоскина «Богатонов, или Провинциал в столице», а также роль Угара в пьесе французского писателя Дюбуа «Марфа и Угар, или Лакейская война». А с 1824 года начал выступать в Малом театре, где со временем его репертуар обогатился многими знаковыми ролями, в том числе с такими столь характерными для него, как Арнольф в «Школе жен», Сганарель в «Школе мужей» и Гарпагон в «Скупом» великого Мольера. Интересно, что «Скупого» специально для Щепкина перевел с французского Сергей Аксаков.
К тому времени артист стал, по сути, властителем дум, о чем свидетельствуют слова из письма родителям студента Виссариона Белинского: «…Лучший комический актер здесь — Щепкин: это не человек, а дьявол: вот лучшая и справедливейшая похвала его».
Однако сам Михаил Семенович стремился вырваться из амплуа комического актера. Его метод состоял из тщательной подготовки, разучивания текста, расстановки акцентов, выстраивания мизансцен, психологической настройки на исполнение в день выступления, задолго до начала спектакля, – все то, что через 100 лет Станиславский назовет «вживанием в образ».
За два года Щепкин стал ведущим артистом Малого театра, слава его стала повсеместной, и в 1825 году он впервые приехал в Петербург, где с триумфом выступил на сцене Александринского театра.
Вслед за Гоголем
В 30-е годы на авансцену русского театра вышел Николай Гоголь, любимый писатель Щепкина. По всеобщему мнению, именно роль городничего в «Ревизоре» стала главным событием в творческой биографии Михаила Семеновича.
С Гоголем связаны и последние дни великого артиста. Летом 1863 года по настоянию врачей Щепкин отправился на лечение в Ялту, где остановился в доме у своих друзей – управляющего императорским имением в Ливадии Лазаревского и главного врача города Ялты, украинского поэта Степана Руданского.
Приезд столичной знаменитости вызвал в городе всеобщий ажиотаж, и вскоре светлейший князь Воронцов пригласил артиста на званый ужин к себе в Алупкинский дворец. По просьбе собравшихся Михаил Семенович начал читать отрывок из «Мертвых душ», но во время чтения ему стало плохо, и по рекомендации осмотревшего его врача он был доставлен в гостиницу. А 11 (23) августа 1863 года великий лицедей перешел в мир иной.
Текст: Олег Качмарский
По материалам РИА «Курск сегодня»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.